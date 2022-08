GF vip 7, Giovanni Ciacci concorrente nella bufera/ La reazione di Manila Nazzaro

Grande Fratello vip, Giovanni Ciacci nel cast: parla Manila Nazzaro

C’è grande attesa generale per il gioco del Grande Fratello vip 7 , che con ogni probabilità partirà il prossimo settembre 2022 su Canale 5, sotto la conduzione di Alfonso Signorini con la collaborazione speciale delle opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Nel frattempo, particolarmente discusso si fa l’ingaggio nel cast del reality dei vipponi di Giovanni Ciacci, che in un’intervista concessa a Chi magazine ha spiegato cosa più lo motiva a varcare la porta rossa del gioco dei vipponi. Si tratta della voglia di rendere “normale” la sua malattia, dopo essersi scoperto sieropositivo. L’opinionista nonché stilista intende condividere con il grande pubblico del piccolo schermo la sua patologia, anche per lanciare un messaggio di informazione e prevenzione rispetto al virus dell’Hiv e ai pregiudizi e luoghi comuni che circolano attorno alla patologia che lo vede coinvolto. E mentre i telespettatori si dividono sul preannunciato ingaggio di Giovanni Ciacci nel cast del Grande Fratello vip 7, intanto, un ex volto del Grande Fratello vip 6 spezza una lancia in favore dello stilista.

Giovanni Ciacci sieropositivo: ecco quando l'ha scoperto/ Signorini: "Al GF Vip 7..."

Se da una parte i detrattori lo accusano di voler strumentalizzare la sua malattia, attraverso l’ingaggio al GF vip, per visibilità e business, dall’altra parte Manila Nazzaro lo appoggia, sostenendolo in una diretta social condivisa su Instagram.

Manila Nazzaro infiamma la polemica su Giovanni Ciacci

In occasione del nuovo Intervento condiviso con il popolo del web l’ex Miss Italia si é lasciata immortalare in un tenero abbraccio con Giovanni Ciacci e ha palesato che farà il tifo sfegatato per lo stilista, durante l’atteso gioco del Grande Fratello vip 7. Insomma, l’ex gieffina vip sembra avere chiare le idee sul prossimo GF vip 7, ancora prima della partenza del gioco di Canale 5. E se da una parte c’é chi appoggia la posizione assunta dall’ex Miss Italia, dall’altra -tra gli internauti- c’é si scaglia contro quest’ultima, come emerge dai relativi commenti su Instagram: “Tanto per non farsi dimenticare”, si legge in particolare tra i messaggi critici.

Giovanni Ciacci primo concorrente al Gf vip 7/ Pubblico diviso, piovono critiche

