Gf vip, è finita tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme?/Un post non lascia dubbi

Grande fratello vip 6, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono ancora innamorati

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il gioco condotto al Grande fratello vip 6 nel ruolo di latin-lover, passando di fiore in fiore tra un abbraccio all’ex storica Soleil Sorge e le avances riservate a Sophie Codegoni, per poi avviare una conoscenza intima con Federica Calemme. Proprio tra le mura del Gf vip 6 Gianmaria Antinolfi è capitolato per la bella modella concittadina di Napoli, Federica Calemme, e i due non si sono più lasciati dopo essersi trovati per la prima volta tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Non a caso, quando c’è chi tra i telespettatori penserebbe ad una possibile rottura tra gli ex gieffini post-reality, nelle ultime ore in cui ricorre la celebrazione del compleanno dell’imprenditore campano la magnetica Federica ha destinato una dedica social al suo amato e come lei ex Grande fratello vip 6 che ha voluto condividere con il popolo del web. Segno che la lovestory avviatasi tra le mura della Casa dei vipponi stia proseguendo a gonfie vele tra i due campani.

Federica Calemme si candida per L'Isola dei Famosi/ "Ci andrei anche con Gianmaria Antinolfi"

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: arriva la dedica social

“Buon compleanno amore mio, sei entrato nella mia vita proprio quando ne avevo bisogno”, si legge tra le righe della dedica social che Federica Calemme ha destinato a Ginamaria Antinolfi tra le Instagram stories. Un messaggio importante quello che la modella destinata al campano come vera e propria dichiarazione d’amore social e che lei ha riportato a corredo di una foto che la immortala in un teneto abbraccio con l’ex Grande fratello vip 6 festeggiato in questi giorni.

Federica Calemme: "Jessica e Barù? Ma quando è iniziata?"/ E su Manuel e Lulù...

I due ex gieffini non sono riusciti a qualificarsi alla finale del Grande fratello vip 6, che si è concluso di recente con la vittoria di Jessica Selassié, ma hanno tuttavia fatto breccia nei cuori di molti telespettatori. Nel frattempo il pubblico tv è in trepidante attesa di scoprire il cast integrale del Grande fratello vip 7, in partenza a settembre 2022.

LEGGI ANCHE:

Federica Calemme sbotta dopo insinuazioni su Gianmaria Antinolfi/ Duro sfogo e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA