Gf vip, Jessica e Barù reunion al Matrimonio di Davide Silvestri/ Scontro in arrivo?

Grande fratello vip 6, Brù Gaetani e Jessica Selassié potrebbero “riunirsi”

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il gioco avviato al Grande fratello vip 6, dove hanno avviato una conoscenza intima facendo sognare molti su una loro possibile storia d’amore, e ora Jessica Selassié e Barù Gaetani tornano al centro del gossip. Il motivo? I due ex Gf vip, così come ripreso da Il vicolo delle news, potrebbero ritrovarsi dopo il gioco della Casa e l’occasione sarebbe il ricevimento delle nozze del loro ex coinquilino al Gf vip 6, Davide Silvestri, che quest’anno convola a nozze con l’amata Lilli.

Il ricevimento tanto atteso non sarà tradizionale, ma curato dallo chef e amico speciale del promesso sposo, Barù Gaetani, con una succulenta braciolata. Barù, allo stato attuale, lavora in pianta stabile a Milano e il suo obiettivo è girare in tutta Italia con le sue specialità di carne. E Jessica Selassié, che intanto è stata per ben due serate con Davide al Braci, il locale gestito da Barù, è stata invitata proprio come lo chef al matrimonio tanto atteso, motivo per cui i “Jerù” potrebbero molto presto rivedersi e perché no tornare a frequentarsi in intimità, tornando così a far sperare i fan sull’inizio di un loro possibile lovestory.

Jessica è pronta a “riconquistare” Barù?

Solo di recente, in un intervento social Jessica aveva rotto il silenzio su Barù, dicendogli in un certo senso addio e augurandogli il meglio, visto il flirt con la presunta neo fiamma Maria Ludovica Perissinotto ripreso dai beninformati di gossip, Incalzata in questi giorni dai fan che le hanno chiesto se intendesse presenziare alle nozze di Barù nonostante il possibile flirt, la princess etiope ha confermato la sua partecipazione alle nozze di Davide Silvestri per poi assicurare di avere già l’oufit da sfoggiare alle nozze. Staremo quindi a vedere cosà accadrà tra i “Jerù” e se Jessica vorrà riconquistarsi le attenzioni di Barù, alle nozze tanto attese.

