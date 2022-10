GF Vip, Patrizia De Blanck nuova concorrente?/ Un indizio darebbe conferma

Grande Fratello vip 7, Patrizia De Blanck rientra nel gioco dei vip? Si insinua il dubbio…

A poche ore dalla messa in onda della nuova e settima puntata del Grande Fratello vip 7 si solleva nel web il dubbio che Patrizia De Blanck stia per fare rientro nella Casa più spiata d’Italia come concorrente. Dopo essere diventata protagonista del Grande Fratello vip 5, l’edizione del reality dei vip che ha visto trionfare come vincitore finale Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck condivide con la descrizione sibillina “Tic Tac”, tra i post via social pubblicati in queste ore, l’immagine che la immortala nel contesto Grande Fratello vip, dove lei si tagga in quel di Roma, il che lascerebbe intendere che la nobile sia diretta verso la Casa più spiata d’Italia. Un curioso particolare che , a detta dei più tra i telespettatori fedeli del Grande Fratello vip, preluderebbe alla conferma di un ritorno al reality della Casa nel ruolo di concorrente, per la nobile contessa e madre dell’ex volto se L’isola dei famosi, Giada De Blanck.

Tuttavia, non sarebbe da escludersi l’ipotesi di un ruolo inedito per la contessa , che quindi potrebbe essere prevista nella nuova puntata del Grande Fratello vip 7 come ospite nel reality per una sorpresa e/o un confronto con una compagine dei concorrenti nella ristrutturata Casa dei vip.

LA CONTESSA DE BLANCK TORNA NELLA CASA????? pic.twitter.com/a8WQp59hb5 — 🍁 (@pashqual) October 9, 2022

Di recente, a margine dell’ingresso nella Casa del concorrente dichiaratamente sieropositivo all’Hiv, Giovanni Ciacci, Patrizia De Blanck si era abbandonata ad uno sfogo social, divenendo così virale nel web.

“Giovanni Ciacci? Un traditore! Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me in televisione per ben tre mesi mentre io ero nella casa del Grande Fratello Vip e non potevo difendermi- scriveva la contessa, tra le righe del post sul Grande Fratello vip 7-. Ha tradito la mia fiducia in modo vigliacco per un pugno di visibilità (durata ben poco). Non posso definirla amicizia perché un individuo del genere non può essere mio amico. E pensare che era stato anche a casa mia per farmi un’intervista di 4 pagine pubblicata sul settimanale ‘Oggi’ dove scrisse cose meravigliose su di me e sulla mia famiglia.”

“. E chissà, quindi, se Patrizia De Blanck possa rientrare nello studio TV del Grande Fratello vip, per un confronto con l’eliminato dal gioco, Giovanni Ciacci.

