Gfvip 7, Nunzio di Amici 21 nel cast?/ I fan ci sperano e intanto…

Gf vip 7, l’ex Amici 21 Nunzio Stancampiano è atteso nel cast: tutte le indiscrezioni

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nella danza intrapreso ad Amici 21 fino alla sua uscita di scena registratasi al settimo serale del talent, ed è ricordato dal pubblico tv per aver eliminato “il vincitore mancato” LDA al sesto serale, e ora Nunzio Stancampiano torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Complice la popolarità raggiunta al talent con il suo inconfondibile “savoir faire” di one-man-show -mostrato ad Amici 21 a colpi di stacchetti di latino e scherzi subiti da LDA, Nunzio è tra i papabili concorrenti più attesi al Grande fratello vip 7, che sotto la conduzione di Alfonso Signorini dovrebbe debuttare su Canale 5 il 19 settembre 2022. Che Nunzio possa confermarsi, quindi, nel cast del reality dei vipponi? Al momento non ci è dato sapere nulla di confermato al riguardo, ma intanto si fa avanti tra i potenziali nuovi gieffini vip, da confermarsi nel cast del Grande fratello vip 7, un altro ex volto di Amici. Si tratta di Tony Aglianò, che -compre ripreso da Biccy- potrebbe debuttare molto presto nella Casa dei vipponi, dopo un primo tentativo di candidatura inoltrata alla produzione Mediaset per l’ingaggio nel reality.

L’ex Amici fa appello al Gf vip di Alfonso Signorini

Stando a quanto riporta la fonte, nel dettaglio Tony si sarebbe proposto per il Gf vip in un colloquio telefonico con Alfonso Signorini: “L’anno scorso ho fatto un colloquio per il Grande Fratello Vip, un’ora di chiacchierata con Alfonso Signorini e Irene Ghergo. Lui già lo conoscevo perché mi aveva intervistato a Verissimo insieme a Silvia Toffanin, dopo la mia partecipazione ad Amici”. E non è tutto, perché l’ex Amici a quanto pare si aspetta che si concretizzi la parola data dal conduttore del reality: “Poi mi ha detto che mi avrebbe risentito dopo due mesi per il provino ufficiale, ma non l’ho più sentito. Vorrei invitarlo a mantenere la parola data, mi ha detto che mi avrebbe convocato di nuovo”.

Ma cosa spingerebbe l’ex Amici, Tony Aglianò, a partecipare al Gf vip 7? Così come rivelato dal ballerino, Tony Aglianò intenderebbe avere una chance in tv per parlare dell’omosessualità, dal momento che non ha più alcun rapporto con il padre, da quando il genitore ha scoperto il suo orientamento sessuale e quindi che fosse gay.

