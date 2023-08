GFvip, Jessica Selassié e Baru Gaetani ci riprovano?/ Si riaccende il gossip d’amore: il motivo

GFvip 6, Jessica Selassié e Barú Gaetani sono di nuovo vicini, dopo la separazione

La macchina del GF vip 6 torna a far parlare di sé relativamente al gossip che si riaccende sugli ex coinquilini nella Casa, Barú Gaetani e Jessica Selassié, che ora si direbbero nuovamente vicini.

Quest’ultimi, nel ruolo di concorrenti vip ingaggiati nel cast del Grande Fratello alla sesta edizione dello spin off dedicato alle celebrità, si conoscevano per la prima volta nella Casa più spiata d’Italia, avviando un rapporto basato sulla complicità di dominio pubblico, e finivano sulla bocca di tutti i fan nell’auspicio generale del fandom congiunto per l’ufficializzazione di una loro lovestory. Tuttavia, nel mezzo del gioco del Grande Fratello, Barú Gaetani riservava poi a Jessica Selassié un due di picche, lasciando intendere di non corrispondere alla principessa etiope l’interesse per una lovestory. Il che ha spezzato i cuori di molti fan .

E, intanto, tra le pagine del blog di Angolo delle news una fonte insider vicina alla mancata coppia del GFvip 6 riaccende il gossip dei due amanti della buona cucina. La food-blogger di gluten free etiope naturalizzata italiana e lo chef toscano sono a quanto pare tornati a frequentarsi!

Jessica Selassié registra una svolta repentina, dopo la delusione di Barú Gaetani al GFvip 6

Inaspettatamente per molti, dopo un periodo segnato dalla tensione nei rapporti dei diretti interessati e la delusione incassata da Jessica Selassié per il sentimento non corrisposto di Barú Gaetani, i due ex GFvip 6 sono tornati a uscire in “coppia”. Che gli ex GFvip vogliano riprovare a frequentarsi, senza escludere un futuro a due nella sfera sentimentale e quindi in amore? Le indiscrezioni che si rilevano sul conto degli ex GFvip 6 vedrebbero Jessica verso un cambio di rotta generale nella vita, dal momento che lei preferirebbe concentrare tempo ed energie sul fronte lavorativo, nell’intento di ottimizzare i risultati della carriera avviata di influencer e artista dal talento poliedrico. Almeno per il momento , quindi, il fandom dei “Jerú” può registrare con piacere il gossip benevolo di una rippacificazione in amicizia tra gli amati ex GFVIP 6. E chissà che dai rapporti riallacciati non possa nascere il mancato e tanto voluto amore.

