Ghali e Salmo insieme nella nuova canzone “Boogieman”/ “Tanta roba, è la cosa…”

Sorpresa per i fans di Ghali e Salmo. I due rapper tornano sulla scena musicale con una nuova canzone in cui fondono i rispettivi stili dando vita ad un singolo destinato a scalare le classifiche italiane. Il singolo in cui Ghali e Salmo cantano insieme s’intitola Boogieman ed è disponibile dal 17 gennaio. “Boogieman è tanta roba!“, ha scritto Ghali su Instagram. Come si legge su Tv Sorrisi e Canzoni, Boogieman è un piccolo gioiellino in cui si mescolano le parole di Salmo e quelle di Ghali in un sound che richiama gli anni ’90. «Nel decennio dell’inestetismo, dove non essere cool è l’obiettivo, chiedere all’“uomo nero” di non farmi fare cose stupide è la cosa meno cool che mi potesse venire in mente» ha dichiarato Ghali il cui annuncio sui social ha scatenato l’entusiasmo dei fans, felici di poter ascoltare nuovamente il proprio beniamino in un singolo innovativo.



Ghali e Salmo lanciano la canzone Boogieman

Boogieman, la nuova fatica musicale di Ghali e Salmo raccontano le cose autentiche della vita e piace già tantissimo ai fan. “Spettacolo”, “i miei due manzi preferiti insieme”, “una bomba”, scrivono i fans. Per Ghali si tratta della prima, importante novità professionale del 2020. Il rapper, infatti, si esibirà 8, il 9 ed il 10 maggio presenterà in anteprima al Fabrique di Milano, un luogo non casuale perchè in quel posto Ghali si sente perfettamente a casa sua. “Ho viaggiato tanto in questi ultimi anni. Ho suonato su palchi importanti in diversi stati davanti a decine di migliaia di persone. Eppure nulla è come tornare a casa e sentire il calore della mia gente, dei fan più accaniti. La voglio il più vicina possibile al Fabrique, a Milano, a casa mia”, spiega Ghali come si legge su Tv Sorrisi e Canzoni.

