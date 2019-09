GHIACCIAIO MONTE BIANCO A RISCHIO CROLLO/ Allarme su Grandes Jorasses: case evacuate

Un ghiacciaio di circa 250mila metri cubi è a rischio crollo sul Monte Bianco. La massa che ha messo in allarme le strutture tecniche della Regione Valle d’Aosta e della Fondazione Montagna sicura è il Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio. Le analisi hanno registrato un’accelerazione del movimento che ha raggiunto la velocità di 50-60 centimetri al giorno. Per questo motivo il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, oltre a disporre la chiusura della strada comunale della Val Ferret, ha ordinato anche l’evacuazione di alcune case in una frazione del Comune a scopo precauzionale. Nell’ordinanza si legge:”A seguito delle segnalazioni pervenute dalle Strutture regionali e dalla Fondazione Montagna Sicura si è rilevato un significativo incremento della velocità di scivolamento del ghiacciaio Planpincieux nell’ultimo periodo. In base agli scenari presentati per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, abbiamo dovuto adottare tali misure poiché lo scenario di eventuale caduta della porzione di ghiacciaio interessa questa volta il fondo valle antropizzato, in particolare la strada comunale di accesso alla località Planpincieux (che non rientra negli scenari). Tali fenomeni testimoniano ancora una volta come la montagna sia in una fase di forte cambiamento dovuto ai fattori climatici, pertanto è particolarmente vulnerabile. Nella fattispecie si tratta di un ghiacciaio temperato particolarmente sensibile alle elevate temperature”.

GHIACCIAIO MONTE BIANCO A RISCHIO CROLLO

Quello del ghiacciaio Planpincieux non è un caso isolato: nella stessa zona il Whymper è sotto osservazione perché ci si aspetta un imminente cedimento del seracco terminale. Per questo motivo il primo cittadino ha emanato ad inizio settembre un’ordinanza con cui ha disposto la chiusura dei sentieri sottostanti. Che la situazione per i ghiacciai sia in costante peggioramento ne è la prova anche la condizione del Lys, sempre in Valle d’Aosta, ormai a rischio sopravvivenza al punto che da venerdì a domenica l’associazione Dislivelli e Cinemambiente svolgeranno un “funerale” per denunciarne la sparizione di neve e ghiaccio anche in questa porzione del versante sud del Monte Rosa. Secondo il dossier del Wwf Italia “La crisi climatica nel Mediterraneo: alcuni dati”, i ghiacciai al di sotto dei 3.500 metri sono destinati a sparire nel giro dei prossimi 20-30 anni. Se le temperature continueranno a salire, sostiene l’analisi, nel giro di pochi decenni i ghiacci eterni dalle Alpi Orientali e Centrali potrebbero ridursi drasticamente o addirittura scomparire lasciando soltanto quelli sulle Alpi Occidentali, ovvero le vette più alte.

