Giada De Black/ In un film con Rocco Siffredi? La reazione della Contessa

Giada De Blanck potrebbe finalmente riabbracciare la madre Patrizia, che questa sera rischia di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. In realtà mamma e figlia hanno avuto modo di incontrarsi settimana scorsa in occasione degli 80 anni della Contessa. Giada De Blanck è apparsa da dietro un plexiglass con due buchi per le braccia per poter abbracciare la madre rispettando le regole del distanziamento sociale: “Ti ringrazio perché il regalo vero della vita l’hai fatto tu a me crescendomi così, sei una madre meravigliosa…”, ha detto la Contessina rinnovando il profondo affetto che da sempre la lega alla madre. Qualche ora dopo ha scritto su Instagram: “La Forza di un‘abbraccio supera ogni barriera… l’amore vero… fu*k Covid… torneremo ad abbracciarci… sconfiggeremo questo brutto mostro”.

GIADA DE BLANCK: IL GOSSIP DI GIACOMO URTIS

Nelle ultime ore, Giada De Blanck è stata protagonista di un piccante gossip esploso nella casa Grande Fratello Vip. A sganciare la bomba è stato Giacomo Urtis, entrato nel reality proprio per dispensare pillole di gossip. “Rocco Siffredi ha puntata la figlia della contessa per il suo ultimo film”, ha comunicato il chirurgo. Tommaso Zorzi ha subito provocato Patrizia dicendo: “Contessa, gireranno il film a casa tua”. A rincarare la dose ci hanno pensato Stefania Orlando e Selvaggia Roma: “Potrebbe essere”. Maria Teresa Ruta, invece, ha cercato di sdrammatizzare dicendo che comunque si tratterebbe solo di lavoro. Patrizia De Blanck, decisamene a disagio, si è rivolta a Urits: “Tu la conosci Giada, figurati se fa una cosa del genere…”. Sarà la verità o solo una fake news per vedere la reazione della Contessa?



