Giaele De Dona in crisi al GF VIP “Perdo tutti”/ Emy Buono la tradisce “matrimonio con Bradford? Di facciata”

Giaele de Dona, momento difficile al Grande Fratello Vip: Charlie e Attilio dalla sua parte

Dall’ultima puntata andata in onda ad oggi, ci sono stati momenti complicati per Giaele De Dona. La gieffina ha dovuto fare i conti con un crollo emotivo dopo i tanti attacchi relativi al suo stile di vita e al suo rapporto matrimoniale al di fuori della casa. All’interno della casa Giele ha avuto modo di confidarsi con alcuni concorrenti, esprimendo frustrazione per l’aria pesante che si respira dentro le mura di Cinecittà.

Giaele De Donà, Hetielly Godoi l'ex moglie del marito Brad: "Mi tradiva con lei"/ "Dubito che lui sia etero"

“Io sto perdendo tutti qui dentro e sono stata strumentalizzata”, lo sfogo di Gisele, che ha trovato in Attilio una spalla su cui “piangere”. A rincuorarla, poi, ci ha pensato anche Charlie Gnocchi, il quale ha sottolineato il suo stile e la sua eleganza nei confronti con le altre ragazze.

Giaele de Dona e il matrimonio “libero” con Bradford Beck, l’amica Emy Buono: “Legame di convenienza”

A complicare la situazione di Giaele De Dona, fuori dalla casa, ci ha pensato l’amica Emy Buono, che ha fondamentalmente definito il matrimonio di Giaele un legame di convenienza. “Con il marito si sentono pochissimo. Lui non sa cosa faccia la moglie e viceversa. Quest’estate per esempio Giaele è stata in barca con il pilota di Formula 1 Sergio Perez, con il quale ha avuto un flirt. Pérez è fidanzato, Giaele è sposata: è successo il caos”, ha raccontato.

Emy Buono choc "io e Sofia Giaele De Donà ci siamo baciate"/ "Prima del GF Vip..."

Il concetto di “amore libero” di Giaele, di sicuro, continuerà a far parlare in questo Grande Fratello VIP. A maggior ragione ora che il facoltoso ingegnere statunitense Bradford Beck è stato chiamato in causa.

LEGGI ANCHE:

Giaele De Donà rischia squalifica al GF Vip/ Offesa a Pamela Prati: "E' d*wn"

© RIPRODUZIONE RISERVATA