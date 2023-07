Giambruno: “Lavorerò da Roma per stare con mia figlia”/ “Fa male sentirsi dire ’papà non c’è mai’”

Andrea Giambruno è tra i protagonisti del nuovo palinsesto di Mediaset, dato che condurrà Diario del giorno del Tg4 dal lunedì al venerdì. La trasmissione andrà in onda da Roma e non da Milano, come avveniva per Studio Aperto. La scelta non è casuale. “È un favore personale che l’azienda mi fa per stare di più con mia figlia ed è anche un premio per avere, con tutta la squadra, aumentato e consolidato gli ascolti e fidelizzato il pubblico”, ha affermato in una intervista al Corriere della Sera.

Gli equilibri della sua famiglia, da quando la compagna Giorgia Meloni è diventata Presidente del Consiglio, sono stati stravolti. “Non è bello sentirsi dire “papà non ci sei mai” e, a Milano, mia figlia mi manca. Poi, al saggio di danza non ci sei, alla festa di fine anno e del papà non ci sei… Non viene giù il mondo, per carità, la bimba è serena, cresce bene. Solo, spiace non esserci”, ha ammesso.

Andrea Giambruno: “Lavorerò da Roma per stare con mia figlia”. Il rapporto con Giorgia Meloni

Andrea Giambruno ha saputo gestire nel migliore dei modi il rapporto con la compagna Giorgia Meloni e con la loro figlia anche dopo che gli impegni politici sono aumentati. In alcuni casi, come per i sopralluoghi del G7, ha anche accompagnato la Premier. “C’ero am non ero sull’aereo di Stato: mi sono pagato volo e auto e sono andato a prendere mia figlia, che non vedevo da una settimana”, ha voluto precisare.

E conclude: “Lei è una mamma impeccabile, ma ci sono situazioni in cui non hai il tempo che tua figlia ti richiede o che tu vorresti. Umanamente, ci rimani male. Allora, provo a supplire io, magari accompagno Ginevra a salutare la mamma a Palazzo Chigi, ma non mi sembra di fare qualcosa di eccezionale”.

