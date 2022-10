GIAMPIERO MUGHINI E VEERA KINNUNEN, BALLANDO CON LE STELLE/ Nuova lite con Selvaggia Lucarelli?

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Ballando con le stelle 2022

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen hanno preferito il silenzio piuttosto che commentare le vicende avvenute nel corso della puntata di Ballando con le Stelle, forse per evitare il dilungarsi di polemiche sterili. Veera si è pronunciata in maniera piuttosto positiva sul rapporto con il giornalista, messosi a disposizione per tutti gli insegnamenti del caso. Come visto anche in scena, i due sono sembrati piuttosto coordinati, con la ballerina professionista che ha fatto di tutto per far fare bella figura ad entrambi.

L’inaspettato terzo posto ottenuto apre sicuramente nuovi scenari per la prossima puntata, i due concorrenti dovranno senza dubbio confermare quanto dimostrato aggiungendo decisamente qualcosa di più. Non sarà sempre possibile accedere al tesoretto per scalare la classifica nonostante i voti bassi; per questa ragione Mughini e Veera dovranno decisamente trovare la giusta chiave per sorprendere il pubblico e superare i giudizi.

Giampiero Mughini e la prima puntata di Ballando con le stelle 2022

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen hanno diviso il pubblico e la giuria di Ballando con le Stelle dopo la prima puntata. I due si sono esibiti a colpi di foxtrot con evidenti difficoltà da parte del giornalista nel seguire la compagna professionista nel settore. Nonostante tutto però sono riusciti a portare a termine la coreografia con dignità e impegno. In particolare Veera ha dimostrato il massimo supporto nella coppia portando il compagno di danza ad ottenere comunque il massimo rispetto agli insegnamenti impartiti. Il vero putiferio si è sfiorato nel momento dei commenti della giuria, divisi in maniera piuttosto netta; mentre c’è stato chi ha premiato la coppia con una sufficienza, Mariotto e Lucarelli sono sembrati concordi nel rifilare un degradante 0 come voto finale. In particolare, Selvaggia Lucarelli ha definito una vera e propria schifezza l’esibizione offerta al pubblico.

Fortunatamente, il giornalista è riuscito a non trascendere considerati anche i precedenti tra i due, arrivati anche a sfidarsi a colpi di denunce e udienze di tribunale. Più acceso invece è stato il dibattito con Mariotto; Mughini non si è risparmiato nel dimostrare tutto il suo dissenso per il voto negativo, con commenti piuttosto forti e coloriti. L’intervento della Carlucci ha comunque mitigato gli animi portando alla tranquillità il concorrente. Fondamentale anche il contributo di Veera che ha cercato di rincuorare il compagno di ballo vista comunque la positività del giudizio restante. Infatti, nonostante i voti negativi la coppia è riuscita a posizionarsi al terzo posto con ben 42 punti grazie al tesoretto.











