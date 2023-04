Giancarlo Golzi, Aldo Stellita e Mauro Sabbione/ I Matia Bazar che non ci sono più

Matia Bazar: la morte di Aldo Stellita nel 1998

I Matia Bazar nascono a Genova nel 1975, dall’unione di Carlo Marrale, Piero Cassano e Aldo Stellita (provenienti dai Jet) con Giancarlo Golzi (ex Museo Rosenbach) e Antonella Ruggiero, allora cantante solista. Aldo Stellita, bassista, ha fatto parte della band dal 1975 fino al 1998, anno della sua morte. Il musicista è morto il 9 luglio 1998, poco meno che cinquantunenne. Nato il 21 agosto del 1947 a Campobello di Mazara in provincia di Trapani, ma genovese d’adozione, Stellita era stato colpito da un tumore un anno mezzo prima. Era sposato con Simonetta Carri, da cui aveva avuto il figlio Jodi, nato nel 1994.

Nel 2015 è morto improvvisamente, per arresto cardiaco, il batterista Giancarlo Golzi, l’unico a non aver mai lasciato i Matia Bazar in quarant’anni. Nell’estate del 2015 i Matia Bazar avevano organizzato un tour per festeggiare i 40 anni di carriera. L’8 agosto 2015 suonano all’Outlet Village Cilento a Eboli: questo è l’ultimo concerto di Golzi, stroncato da un infarto nella sua casa di Bordighera nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2015, all’età di 63 anni.

Matia Bazar: addio a Giancarlo Golzi e Mauro Sabbione

Giancarlo Golzi era nato il 10 febbraio 1952 a Sanremo. Nel 1971 aveva fondato il gruppo musicale ligure di rock progressive Museo Rosenbach e nel 1975 era entrato nei Matia Bazar. “Eri un grande professionista umile e di grande rispetto, io ti ricordo per la tua gentilezza che oramai è rara in questo mondo, non solo quello musicale. Guardaci da lassù e portaci dove il mare è più blu.ti voglio bene Gian”, ha scritto Eros Ramazzotti, ricordando il batterista scomparso. Nel 2017 è venuto a mancare un ex membro dei Matia Bazar, Mauro Sabbione. Pianista e compositore, Sabbione ha fatto parte del gruppo dal 1981 al 1984, dando un contributo decisivo al “periodo elettronico” della band. “Mauro fu con noi per alcuni anni, lavorammo insieme a due album, ‘Berlino, Parigi, Londra’ e ‘Tango’. Fu la persona giusta nel momento giusto. Noi, in quel momento della nostra carriera, volevamo staccarci dal pop solare che la discografia ci chiedeva di perseguire”, ha ricordato Carlo Marrale intervistato da Rockol. Sabbione ha tenuto il suo ultimo spettacolo con i Matia Bazar al Piper di Roma il 16 aprile 1984, successivamente è stato anche tastierista per i Litfiba. Gravemente malato, Mauro Sabbione è morto il 21 dicembre a 65 anni.

