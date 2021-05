Giancarlo Riccio e Seva Borzak, mariti Gabriella Ferri/ Diplomatico e imprenditore

La cantautrice Gabriella Ferri si è sposata due volte: la prima con Giancarlo Riccio dal 1967 al 1970, la seconda volta con Seva Borzak, dal 1972 al 2004, anno della morte della cantante. Giancarlo Riccio, giovane diplomatico, era figlio dell’ambasciatore italiano in Congo. La giornalista Olga di Robilant ha raccontato nel suo blog, il primo incontro tra la cantautrice romana e il primo marito: “Una sera mi recai al Bagaglino con il figlio di un nostro ambasciatore a Cuba, a sua volta diplomatico alla Farnesina, Giancarlo Riccio. “Ti farò ascoltare una cantante unica al mondo” gli avevo detto. Gli presentai Gabriella dopo lo spettacolo, anche lui con gli occhi lucidi dall’emozione provata, e Gabriella lo conquistò. Anzi, lo sposò”. I due, infatti, si sposarono nel 1967 e si trasferirono a Kinshasa, dove Giancarlo Riccio era destinato a prestare servizio. Ma il matrimonio non durò a lungo: dopo separazioni e riconciliazioni, finì definitivamente nel 1970.

Nel 1972 Gabriella Ferri ha conosciuto, durante una conferenza stampa in Sud America, l’imprenditore americano di origine russa Seva Borzak, amministratore di una grande società a Caracas in Venezuela. Dopo tre mesi si sposarono. Da questo grande amore è nato il suo unico figlio, Seva Borzak Jr. “Come l’ho visto ho sentito “il nonno in carozza”, come si dice a Roma. Lui invece proprio non mi si filava per niente”, ha raccontato Gabriella Ferri sul secondo marito, come riportava il settimanale IoDonna. Per avere prova dell’amore di Borzak, Gabriella gli chiese di fare il bagno vestito. Sulla tomba di Gabriella Ferri, morta il 3 aprile 2004, è stata incisa una frase d’amore che le è stata dedicata dal marito Seva Borzak: “Di notte i tuoi occhi brillavano più forte della luce di giorno, il tuo amore riscaldava più del sole”.

