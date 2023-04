Gianfranco Fini: “Mia figlia Giuliana non lavorerà con Rocca”/ “Resta in Croce Rossa”

Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, avrebbe chiesto l’assunzione, fra i primi ventitre collaboratori più stretti, anche di Giuliana Fini, la figlia dello storico leader dell’Alleanza Nazionale, Gianfranco. Francesca Rocca e Giuliana hanno già lavorato assieme alla Croce Rossa e come riferito da Repubblica, il tutto sarebbe stato messo nero su bianco attraverso una circolare diretta alla Direzione affari istituzionali e personali in cui si chiede appunto l’assunzione dei ventitré collaboratori a tempo determinato e fino alla fine della legislatura. Peccato però che tale notizia sia stata oggi smentita, sempre a Repubblica, da Gianfranco Fini, che ha fatto chiaramente capire che la figlia non sarebbe interessata alla proposta lavorativa.

“Mia figlia Giuliana non lavorerà mai per Rocca. Preferisce restare in Croce Rossa”. L’ex presidente della Camera dei Deputati ha quindi ribadito il concetto: “Rocca aveva chiesto a mia figlia di seguirlo in Regione, lei ci ha pensato, ma ha poi preferito restare in Croce Rossa”. Quindi Fini ha aggiunto e concluso: “In molti mi dicono che mia figlia sia brava ma lei, e per sua fortuna, è del tutto priva di esperienza politica”.

GIULIANA FINI, FIGLIA DI FRANCESCO: IL SUO CURRICULUM DI PRESTIGIO

Giuliana Fini è una classe 1985, ed ha lavorato in passato come Account manager per la Jumbo Grandi Eventi Spa, occupandosi del coordinamento del personale per il Comune di Roma, i Mondiali di Nuoto 2009, l’Auditorium Parco della Musica, l’Eni e l’università privata Luiss Guido Carli. In seguito è stata assunta presso Axa Assicurazione dove ha lavorato come intermediaria assicurativa e poi nel 2018 è approdata presso la Croce Rossa Italia dove lavora tutt’ora: prima ha ricoperto l’incarico di Officer e poi di responsabile dell’Unità operativa merchandising e uniformi.

Oltre a Giuliana Fini, il governatore del Lazio Francesco Rocca avrebbe scelto, sempre come sottolinea Repubblica, i nomi di Andrea Urbani, direttore della Sanità del Lazio durante la legislazione di Renata Polverini, Silvia Amici con cui ha lavorato alla Cri, Federico Rocca, esponente di Fratelli d'Italia.











