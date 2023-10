Gianfranco Pelegri, figlio di Grecia Colmenares/ Confronto al Grande Fratello 2023? “Mi ha lasciato per…”

Gianfranco Pelegri, il figlio di Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023 per un confronto?

La puntata del Grande Fratello 2023 del 30 ottobre potrebbe riservare a Grecia Colmenares una grande sorpresa: l’incontro con suo figlio Gianfranco Pelegri. “Una visita inaspettata” annuncia infatti il comunicato della nuova diretta, che punta gli occhi sulla celebre attrice di soap, negli ultimi giorni sempre più al centro delle polemiche della Casa.

Marcelo Pelegri, chi è l'ex marito di Grecia Colmenares/ "Abbiamo un figlio, saremo sempre..."

Tornando a Gianfranco, si tratta dell’unico figlio di Grecia, nato dal matrimonio con l’impresario Marcelo Pelegri. La sua visita nella Casa potrebbe essere spunto per un confronto molto profondo e fatto non solo di complimenti e parole belle ma anche di dolore. È stato proprio Gianfranco, in un’intervista rilasciata tempo fa a Grand Hotel, a dire di sua madre: “Se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei”.

Video cos'è accaduto tra Varrese e Heidi nel letto al Grande Fratello/ Grecia Colmenares accusa Massimiliano

Gianfranco Pelegri e il complicato rapporto con la mamma Grecia Colmenares

Nella stessa intervista Gianfranco Pelegri raccontò che, prima del divorzio dei suoi genitori, le cose andavano benissimo e sua madre era molto presente, al punto da portarlo con se anche sul set. Quando però Grecia e Marcelo si sono lasciati, tutto è precipitato: “Mi fecero sedere di fronte a loro, mi dissero che si sarebbero separati ma che per me ci sarebbero stati sempre. Mio padre mantenne la parola, mia mamma no”. Era il 2000: Grecia tornò in Venezuela e Gianfranco seguì il padre a Miami. Per anni non seppe più nulla di sua madre, che si rifece viva solo quando diventò maggiorenne. Da allora i rapporti sono ripresi e oggi sono sicuramente buoni, eppure qualche ferita inevitabilmente rimane. Motivo che spiegherebbe la necessità di un faccia a faccia al Grande Fratello.

LEGGI ANCHE:

Fiordaliso sbotta contro Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023/ "Vai a ca*are, le darei una padellata!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA