Gianluca Arena, chi è il figlio Bruno Arena/ “Non era più lo stesso. Una volta mi disse che…”

Gianluca Arena e il rapporto con il padre durante la malattia: “Non era più lo stesso”

“Non era più lo stesso, la situazione non era più quella di prima, nell’ultimo periodo si vedeva che era stanco, talvolta arrabbiato”. Con queste parole Gianluca Arena, figlio maggiore di Bruno Arena, ha raccontato l’ultima battaglia del padre, scomparso nelle scorse settimane dopo una lunga malattia che lo ha tenuto lontano dalle scene per quasi dieci anni. “A denti stretti dico che forse è stato meglio così, che se n’è andato come sperava. Anche mia madre che l’ha visto fino all’altro ieri ci ha detto che era tranquillo e sorrideva”, ha raccontato Gianluca, che – forse non tutti sanno – ha intrapreso proprio come sua papà la strada della recitazione e della comicità.

Max Cavallari ricorda Bruno Arena/ 'Le gare in sedia a rotelle con Lamberto Sposini'

Gianluca Arena, chi è il figlio di Bruno Arena dei Fichi D’India. L’aneddoto: “Una volta mi disse che…”

Nnonostante la notorietà di suo padre, Gianluca Arena è rimasto abbastanza ai margini nel corso di questi anni. Su di lui, anche online, ci sono pochissime informazioni. Sappiamo però che ha realizzato diverse web-series e numerosi sketch comici. Inoltre, lo abbiamo visto esibirsi a Colorado e condurre That’s Radio, un programma in onda su Twitch. “Una volta venne a vedermi e mi disse che i miei tempi comici erano uno schifo. Lui era così, un padre, con l’ilarità che lo contraddistingueva. Sarà stato anche orgoglioso? Me lo auguro davvero”.

LEGGI ANCHE:

Bruno Arena, chi era il comico dei Fichi d'India/ Com'è morto? "Complicazioni dopo.."Max Cavallari, I Fichi d'India/ "Con Bruno Arena mi capivo con uno sguardo: dopo l'ictus mi chiese..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA