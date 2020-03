Gianluca Branco torna sul ring?/ Boxe, messaggio criptico: “A 49 anni farò la storia”

Gianluca Branco torna sul ring? Potrebbe essere, a giudicare da un post che ha pubblicato su Instagram poco fa. La foto ritrae le cinture che ha vinto nel corso della carriera, mentre il messaggio parla di quella che sogna da quando era nella pancia della mamma e che manca alla collezione. “A 49 suonati segnerò la storia. Promesso”: frase sibillina che lascerebbe intendere, per l’appunto, un ritorno alla boxe attiva. Sarebbe epocale, perché Branco ha appunto 49 anni: nato nel 1970, quando ha fatto il suo esordio da professionista (vittoria per KO su Aladar Horvath) eravamo ancora a metà dell’ultimo decennio del XX secolo, il che ci dà l’esatta dimensione di quanto sarebbe incredibile questa notizia. Quello che andrebbe definito, da questo messaggio su Instagram, riguarda il contesto: quando rivedremmo eventualmente Branco sul ring? E ancora: quale sarebbe la cintura che manca alla sua collezione? Domande che potrebbero avere presto una risposta, ma per saperlo bisogna restare in attesa di qualche notizia in merito dal diretto interessato o altre fonti.

GIANLUCA BRANCO TORNA SUL RING?

Gianluca Branco potrebbe parlare di un titolo mondiale: quello europeo lo ha già vinto, nell’ultima occasione ha sconfitto Rafal Jackiewicz a Terracina. Era il 2014, dunque Branco aveva da poco compiuto 44 anni; era già un grande risultato allora, lo sarebbe anche adesso ma per l’appunto bisognerebbe capire di cosa il pugile azzurro sta parlando. Volendo fare un excursus sulla carriera, possiamo dire che Branco tra il 1995 e il 2005 è rimasto imbattuto: ha vinto 32 dei 33 combattimenti effettuati, con la sola eccezione di un pareggio arrivato contro Viktor Baranov – ottobre 1998. Le sue uscite sul ring hanno riguardato quasi esclusivamente l’Italia: la prima volta in cui è uscito dal nostro Paese era il 2011 (a Massy, in Francia) con vittoria su Gabriel Mapouka. Adesso siamo in attesa di scoprire qualcosa di più su quello che succederà: il post di Branco è particolarmente criptico anche se lascia intuire un ritorno sul ring a stretto giro di posta (ha parlato di 49 anni, saranno 50 a settembre), vedremo se arriverà a breve qualche notizia ulteriore.



