Gianluca Festa, arrestato sindaco dimissionario di Avellino/ E’ accusato di corruzione su appalti

E’ stato arrestato e messo ai domiciliari il sindaco dimissionario di Avellino, Gianluca Festa. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, si tratta di un ex esponente del Partito Democratico che è stato in seguito sostenuto dalle liste civiche e che aveva rassegnato le dimissioni poche settimane fa, precisamente il 26 marzo scorso. Nell’ambito della stessa operazione è stato arrestato, sempre ai domiciliari, anche Fabio Guerriero, titolare di uno studio di architettura, nonché il fratello Diego Guerriero, consigliere comunale e capogruppo Viva la Libertà, lista civica a sostegno del fratello Fabio. Infine, agli arresti domiciliari anche la dirigente comunale Filomena Smiraglia, mentre nei confronti della vice sindaco Laura Nargi sono state disposte solo delle perquisizioni.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 1.2/ Di Vito: “Scossa massima prevedibile? Vicino alla magnitudo 5”

Nei confronti degli indagati la procura di Avellino contesta i reati di associazione a delinquere finalizzata a contro reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, falso, depistaggio, rivelazione di segreti, peculato e induzione indebita a dare e promettere utilità. A notificare i provvedimenti, come precisa RaiNews, i militari del reparto operativo del nucleo investigativo di Avellino e sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza e in queste ore i carabinieri e gli esponenti delle Fiamme Gialle stanno effettuando delle perquisizioni negli uffici nonché nelle abitazioni dei suddetti indagati.

“Ictus legato al cambiamento climatico”/ Studio “Temperature troppo alte o basse sono fattori di rischio”

CORRUZIONE SU APPALTI AVELLINO, ARRESTATO SINDACO DIMISSIONARIO GIANLUCA FESTA: GLI INDAGATI

Oltre alla vice sindaco Laura Nargi, sono al momento finiti sul registro, sempre stando a quanto scrive l’Ansa, il sopracitato consigliere Diego Guerriero, i fratelli Canonico, che sono presidente e commercialista della DelFes, squadra di basket Serie B riconducibile a Festa, che secondo gli investigatori “avrebbe ottenuto sponsorizzazioni da imprese assegnatarie di appalti e affidamenti dal comune di Avellino”, e infine, un altro dirigente comunale non meglio specificato.

Come sempre vi ricordiamo in questi casi, ogni persona risulta essere innocente fino al terzo grado di giudizio, sono attesi aggiornamenti sulla vicenda nel corso della giornata, a cominciare da eventuali repliche dei diretti interessati.

Eruzione vulcano Ruang, paura in Indonesia/ Video, sfollati, feriti e allerta tsunami

© RIPRODUZIONE RISERVATA