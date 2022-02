Gianluca Grignani all’Isola dei Famosi 2022/ Toto-nomi cast: in lizza anche un “ex”…

C’è grande attesa per l’edizione capitanata da Ilary Blasi dell’Isola dei Famosi 2022. Ma anche grande curiosità per il cast della nuova edizione del reality. I rumors nelle ultime ore sono sempre più insistenti. Secondo quelli che abbiamo raccolto in esclusiva per i lettori del IlSussidiario.net nel cast potrebbero entrare il cantante Gianluca Grignani. Dopo l’apparizione al Festival di Sanremo 2022 al fianco di Irama nella serata delle Cover, l’artista, che per un po’ si era defilato dai palcoscenici e tv, potrebbe segnare un grande e insolito ritorno.

Si tratta di un grande nome della musica italiana, apprezzato da tantissimi fan che hanno apprezzato la sua performance al netto di alcune critiche. Proprio a Verissimo, lo scorso ottobre, Gianluca Grignani aveva parlato di aver passato degli anni dove la vita non è stata facile. Dalla separazione dalla moglie, ai presunti problemi con gli stupefacenti, fino a emozionarsi raccontando dell’amore per i suoi figli che sono la sua vita e tutto.

Ritorno all’Isola dei Famosi per Antonio Zequila?

Insomma, oggi la voglia di tornare e raccontarsi è tanta per Gianluca Grignani e Ilary Blasi nella sua nuova edizione dell’Isola dei Famosi potrebbe dargli una grossa una chance. Peraltro, si tratta di un personaggio in grado di regalare molte sorprese. Altro possibile naufrago, secondo i nostri rumors raccolti in esclusiva, è Antonio Zequila, un ritorno per lui. La chance nel suo caso arriverebbe in un momento buono per uno dei personaggi del mondo dello spettacolo amato dai telespettatori.

Tuttavia, Antonio aveva riposto delle speranze per entrare nella casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip, tanto da dichiararlo in radio in una recente intervista a RTL 102.5. Ora, potrebbe sbarcare e vestire i panni di un elegante e chic naufrago. Naturalmente il toto nomi, nei prossimi giorni, si arricchirà, ma al momento queste due new entry sicuramente stanno già scaldando gli animi dei telespettatori e dei fan del programma.

