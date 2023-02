Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato vincitore premio della Critica a Sanremo 2023?/ I pronostici

Sanremo 2023, Gianluca Grignani é in corsa tra i 28 Big con Quando Ti manca il fiato: a lui va il Premio della Critica?

Dentro e fuori le classifiche si infiamma la competizione di Sanremo 2023, con Gianluca Grignani che é dato come il candidato favorito per il ritiro del Premio della Critica. Il cantautore e poeta di Milano non é in corsa sanremese per la prima volta. Debuttava nel lontano 1995, tra le Giovani proposte del Festival, con il pezzo che negli anni é diventato un cult della musica italiana, ossia Destinazione paradiso. E il brano sanremese d’esordio, a Sanremo 2023, lo vede duettare con l’insegnante di canto ad Amici 22 in corso, Arisa, in occasione della serata dedicata alla gara nella gara del Festival: quella delle cover. Un esperimento che il sentiment generale dell’occhio e orecchio pubblico, che in particolare si evince nel web, dichiara iconico, anche se contraddistinto dall'”instabilità” a detta di alcuni internauti, che vedono i due artisti non in sincronia tra loro.

Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato racconta una parte di sé e il pubblico apprezza

Tuttavia, complice il messaggio di stop alle guerre “No war” mostrato con l’outfit sanremese bianco e le performance sanremesi con il brano ammesso alla gara dei 28 Big per il titolo di Canzone italiana, Gianluca Grignani si preannuncia come uno dei vincitori morali del 73esimo Festival. In particolare sono i telespettatori del Festival attivi nel web a decretarlo.

Nonostante i problemi di audio che lo vedono costretto a interrompere l’esibizione alla terza serata, per i bookmaker lui é il candidato alla vittoria del Premio della Critica del Festival. Il cantautore milanese é quotato a 2,25 tra le scommesse fornite dalle piattaforme dei bookmakers Snai e Goldbet, seguito dal duo Colapesce-Dimartino, vicinissimo a una quota compresa tra 2,25 e 3,50. La Canzone Big in corsa, Quando Ti manca il fiato di Gianluca Grignani, é autobiografica e tratta del tema delicato dell’abbandono che in quanto figlio l’artista ha subito da parte del padre. Anche se in occasione di una chiamata inaspettata il genitore contatta il figlio abbandonato, quando é ormai padre di se stesso, chiedendogli se si sarebbe recato ai suoi funerali.

Una telefonata che mozza il fiato al Big in corsa, ma in Grignani prevale alla fine lo spirito del perdono, nel saper cogliere il buono di quel piccolo gesto di vicinanza del padre naturale di cui é rimasto “orfano”. “Non fare accordi con i ricordi”, canta il milanese in un invito al perdono, in tempi belligeranti come quelli odierni, in cui anche un solo errore costa caro.

Riuscirà Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato ad accedere alla top 5?

Che Gianluca Grignani e la sua Quando Ti manca il fiato possano classificarsi tra i Big 5, nell’ordine di arrivo della finale di Sanremo 2023? Nel frattempo, il brano in corsa debutta nella Top50 Italia, su Spotify Italia, alla #30 tra le canzoni che registrano più ascolti in streaming sulla piattaforma. Inoltre nella classifica dei passaggi radiofonici, EarOne Sanremo Airplay 2023, la canzone é alla #18. Nella classifica generale della quarta e penultima serata di Sanremo 2023, tra gli indicatori della gara dei 28 Big, Gianluca Grignani si colloca alla #11.

