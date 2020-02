Gianluca Tornese fidanzato dopo Uomini e Donne/ “Vi presento Francesca!”

Dopo ben due avventure a Uomini e Donne senza alcun riscontro positivo, Gianluca Tornese ha trovato l’amore. L’ex corteggiatore ha annunciato su Instagram proprio nel giorno di San Valentino di essere fidanzato con Francesca, una bellissima ragazza dai lunghi capelli biondi. “This is Francesca, my fiancée. Happy Valentine’s” ha scritto Gianluca su Instagram, postando due scatti che li vedono insieme. Una bellissima notizia per i fan, che si sono congratulati con la bellissima coppia. “Auguri siete bellissimi”, ha scritto un fan, “Finalmente non ci vai piu a u&d auguri.” ha ironizzato qualcuno. D’altronde Gianluca ha già vissuto l’esperienza di Uomini e Donne per ben due volte, la prima con Valentina Dallari, oggi fidanzata con Junior Cally.

Gianluca Tornese, Francesca è la nuova fidanzata

Qualche tempo fa, proprio sull’esperienza fatta nel dating show condotto da Maria De Filippi, Gianluca Tornese si era lasciato andare ad uno sfogo: “Per Uomini e Donne mi sono preso gli insulti da mia madre. Anche i bei ragazzi piangono, ora sono single. – aveva ammesso – Sono stato male 5 mesi per il rifiuto di Valentina (Dallari, ndr), ho continuato a piangere per giorni, ho superato il dolore solo grazie alla famiglia ma sono andato avanti perché poi i dispiaceri della vita sono altri”. Oggi Gianluca non è più single: nella vita dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne c’è infatti la bellissima Francesca.





