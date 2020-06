Gianmarco Fiory, chi è nuovo fidanzato di Sara Croce/ “Avvistati nudi su uno scoglio”

Sara Croce, la bellissima nuova Bonas di “Avanti un altro”, ex Madre Natura di Ciao Darwin, fa impazzire il web. In molti si chiedono se nel cuore dell’affascinante modella bionda ci sia qualcuno. In effetti della vita sua vita privata si sa poco. Mesi fa si è parlato di un flirt con Andrea Damante, finito però in poco tempo (oggi lui è felice nuovamente al fianco di Giulia De Lellis). E Sara? Stando a quanto svela Dagospia, nel cuore della Bonas ci sarebbe un calciatore. Stiamo parlando di Gianmarco Fiory, in forza al Gozzano, squadra che gioca nella Serie C. Pare infatti che i due abbiano trascorso alcuni giorni a Capri dove sono stati avvistati addirittura senza veli e “travolti dalla passione”. Immagini che, dunque, confermerebbero che è proprio il calciatore la nuova fiamma di Sara Croce.

Sara Croce e Gianmarco Fiory, passione “sfrenata” a Capri…

Dagospia entra infatti nei dettagli dell’avvistamento di Sara Croce a Capri, svelando inoltre un gossip che avrebbe come protagonista Cristiano Ronaldo. Ecco quanto si legge: “Sara Croce, Bonas di Avanti un altro, ‘retrocessa’ in Serie C! La showgirl, per mancanza di show, ha raccontato di aver dato il due di picche a Cristiano Ronaldo”. Poi il gossip sul nuovo amore: “In queste ore sta dando scandalo a Capri per le focose e pubbliche esternazioni con il suo nuovo amore: Gianmarco Fiory, in forza al Gozzano Calcio. Ieri avvistati su uno scoglio senza veli a Capri e travolti da una irrefrenabile passione. Nelle pizzerie dell’Isola Blu non si parla d’altro”, conclude la fonte.

