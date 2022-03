GIANMARCO ONESTINI, LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW/ “Marialaura e Nicole sceglierò chi…”

Gianmarco Onestini fa il suo ingresso ufficiale a La Pupa e il Secchione Show 2022. Accolto a braccia aperte da Barbara D’Urso, Gianmarco saluta tutti, anche l’ex cognata Soleil Sorge, ma soprattutto le due pupe che aspettano di sapere quale sarà la sua decisione. Chi tra Maria Laura De Vitis e Nicole Di Mario verrà scelta da Gianmarco come sua pupa? La decisione non è stata ancora fatta, tuttavia il secchione ha annunciato che c’è una cosa molto importante per lui: ballare la bachata. Dunque sceglierà la ragazza che vedrà più sciolta nel ballare al suo fianco un ballo latino. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gianmarco Onestini tra Nicole e Maria Laura

Gianmarco Onestini si prepara a fare il suo ingresso ufficiale nello studio de La Pupa e il secchione Show 2022. La scorsa settimana si è presentato in un fugace collegamento, in attesa della fine della quarantena. In quell’occasione ha però conosciuto Marialaura De Vitis, credendo fosse la sua pupa. In realtà le cose non stanno proprio così: Barbara D’Urso, nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di oggi, ha annunciato che sarà Gianmarco a scegliere se gareggiare al fianco di Marialaura, oppure scegliere l’altra pupa rimasta da sola: Nicole Di Mario.

Un brutto colpo per la De Vitis, convinta che Gianmarco sarebbe stato al suo fianco in questa avventura e felicissimo di poterlo avere al suo fianco. Lui chi sceglierà? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gianmarco Onestini in studio a La Pupa e il Secchione Show

Ruolo insolito per Gianmarco Onestini a La Pupa e il Secchione Show. Insolito, naturalmente, per quelli che sono gli stereotipi che vedrebbero un secchione necessariamente poco avvenente. Dunque l’ex gieffino sbarca su Canale 5 schierandosi a sorpresa tra le fila degli studiosi, vale a dire dei “secchioni”. Per Gianmarco si tratta di un ritorno nel panorama televisivo italiano, abbandonato negli ultimi anni in favore dei reality spagnoli, dove è diventato un personaggio molto apprezzato e conosciuto. Ma andiamo a scoprire qualcosina in più sui trascorsi di Onestini, che raggiungerà il team degli altri secchioni, composto da Nicolò Scalfi, il campioncino di Caduta Libera, e dall’egittologo Aristide Malnati. In questa veste apparentemente atipica, Gianmarco vuole dimostrare tutto il suo valore, ma soprattutto divertirsi e lasciare il segno.

Gianmarco Onestini, “addio” Spagna: adesso c’è la Pupa e il Secchione 2022

Sbirciando il percorso televisivo di Gianmarco Onestini salta subito all’occhio la sua esperienza al Grande Fratello VIP nel 2019, poi l’avventura in Spagna al Gran Hermano Vip e successivamente la fortunata esperienza nel reality El Tiempo del Descuento, seguita da Supervivientes, dove si è piazzato al secondo posto della classifica finale. Molto probabilmente, nel reality show di Barbara D’Urso, Gianmarco ritroverà l’ex “cognata” Soleil Sorge ma non solo. Sorprese e colpi di scena non mancheranno in questa nuova edizione de La Pupa e il Secchione, soprattutto per il buon Onestini che scalpita e non vede l’ora di iniziare. Cosa succederà? Ricordiamo che in tutto, i concorrenti saranno 22, suddivisi in 11 coppie.

