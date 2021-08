Gianmarco Tamberi alla fidanzata Chiara Bontempi “Mia futura moglie”/ “Con me sempre”

Se prima della partecipazione alle Olimpiadi in pochi conoscevano il suo nome, oggi Gianmarco Tamberi è sulla bocca di tutti. Il trionfo a Tokyo con l’oro nel salto in alto è ancora impresso nella mente e lo sarà per un bel po’ ma in queste ore l’atleta ha voluto omaggiare chi è stato al suo fianco per tutto: la fidanzata Chiara Bontempi. Proprio prima di partire per le Olimpiadi, Gianmarco le ha proposto di diventare sua moglie. Con uno scatto pubblicato sui social, Gianmarco ha voluto presentarla e raccontarla a tutti: “Vi presento @bontempichiara…..Lei è la mia futura moglie, la donna che mi ispira nella vita, che mi da il coraggio, che mi sostiene, che crede in me.” ha esordito Tamberi. Per poi aggiungere: “Lei è la donna che ho deciso di tenermi al fianco per tutta la vita perché so per certo che non potrei chiedere di meglio.”

Manuela Carriero a Temptation Island per vendicarsi di Stefano?/ Lei replica

Gianmarco Tamberi e la dedica alla fidanzata Chiara: “Per sempre con te”

Gianmarco Tamberi racconta come Chiara Bontempi abbia cambiato la sua vita: “È la donna che mi ha seguito fino in Giappone per darmi quei momenti di serenità di cui tanto avevo bisogno, è la donna che mi ha dedicato la sua vita per consentirmi di realizzare il mio sogno.” Proprio Chiara è stata al suo fianco quando ha subito il grave infortunio: “Lei è la donna che 5 anni fa asciugava le lacrime che scivolavano nel mio volto mentre guardavo la finale delle olimpiadi di Rio con il gesso alla gamba. Lei è una principessa e la cosa che più mi rende orgoglioso in questa vita è poter dire che è la MIA principessa.” Ha infine concluso con una dichiarazione d’amore: “Follemente innamorato di te. Immensamente grato a te. Per sempre con te”.

LEGGI ANCHE:

Guido Rasi: "Riaprire discoteche con controlli? Sì"/ "Ma Green Pass non è soluzione…"Sandra Milo e la malattia del figlio Ciro "Voleva morire"/ "Per me era devastante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA