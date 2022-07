Gianmarco Tamberi/ “Io e mio padre non abbiamo mai avuto un bel rapporto papà-figlio”

Prima il divorzio, poi il ripensamento. La rottura tra Gianmarco Tamberi e il padre-allenatore Marco ha tenuto banco a pochi giorni dai Mondiali di Eugene. Un clima teso, confermato dalle dichiarazioni dell’atleta ai microfoni di Sette. Il 30enne, infatti, ha ammesso che avere un padre come allenatore ha i suoi pro, ma anche i suoi contro.

“Sai che ti puoi fidare delle scelte della persona che ti segue perché hai alle spalle anni e anni di rapporti personali, per contro sono incastri delicati”, ha ammesso Gianmarco Tamberi. Ma non solo. Gimbo, infatti, ha sottolineato che loro non hanno mai avuto un bel rapporto padre/figlio, mentre hanno sempre coltivato un rapporto allenatore/atleta che ha funzionato: “Negli anni è sempre stato il secondo a prevalere rispetto al primo”.

GIANMARCO TAMBERI E IL MATRIMONIO CON LA SUA CHIARA

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Sette, Gianmarco Tamberi è tornato sulla gioia vissuta alle Olimpiadi di Tokyo, a partire dal bellissimo abbraccio con il qatariota Barshim con cui ha condiviso il podio. Il classe 1992 ha spiegato che i due sono amici da tanti anni e sono rimasti l’uno accanto all’altro nei momenti difficili: “Per me è stato un riferimento durante l’infortunio e lo stesso io ho fatto con lui quando si è fatto male nel 2018”. Tra i due tantissima stima reciproca, come testimoniato dalla scelta di condividere l’oro: “Quella con Mutaz è un’amicizia vera, sono stato al suo matrimonio e lui verrà al mio: è bastato guardarci negli occhi, stringerci la mano e abbracciarci, la decisione di condividere il podio è arrivata in modo naturale”. Gianmarco Tamberi ha poi parlato di un altro traguardo importante che lo attende l’1 settembre 2022, ovvero il matrimonio con la sua Chiara: “Ci sposeremo a Pesaro, per noi era importante celebrare le nozze nella nostra regione, siamo innamorati delle Marche. Sarà un giorno speciale, vorrei che tutto fosse come nei sogni più belli di Chiara”.

