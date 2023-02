gIANMARIA: “A Sanremo Giovani non mi hanno dato il premio”/ “Il brano in gara? Nasce da un periodo di paura”

gIANMARIA a Oggi è un altro giorno: “Il brano di Sanremo 2023? Nasce in un momento di debolezza”

gIANMARIA sarà il secondo Big in gara ad esibirsi nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, subito dopo Anna Oxa e, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ammette che si tratta per lui di un grande onore.

Il secondo classificato di X Factor 2022 racconta poi di cosa parla la canzone che porta sul palcoscenico dell’Ariston: “Non la definirei troppo una canzone d’amore, diciamo che dicono che è una delle quattro-cinque canzoni che non parlano d’amore al Festival. – e ammette – È una messa a nudo mia, in un momento di debolezza dell’anno scorso. Ho avuto molta paura per un istante, sono cambiate tantissime cose.”

gIANMARIA: “Sanremo Giovani? Non mi hanno dato il premio”

Serena Bortone cerca di indagare su questo momento di difficoltà di gIANMARIA che allora spiega: “Nel 2022 è partita la mia carriera musicale da X Factor, e trasferendomi, avendo la possibilità di dedicarmi alla musica al 100%, l’ho fatto e per un attimo ho pensato che tutte le cose che avevo lasciato indietro fossero state perse, tra cui la mia famiglia, però non è così.” La chiacchierata a Oggi è un altro giorno si conclude poi con un aneddoto sulla sua vittoria a Sanremo Giovani: “Non mi hanno dato il premio, per la prima volta nella storia non ho avuto il premio. Mi hanno dato solo la busta col nome del vincitore.”











