Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme dividono la casa/ Intanto pianifica l’uscita dal GF VIP?

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme hanno trascorso una notte di passione in Love Boat. Il loro rapporto però non ha convinto gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip e al riguardo sono piovuti commenti al vetriolo sulla coppia. Davide Silvestri appare scettico sugli amori di Gianmaria Antinolfi. Ricordiamo che oltre ad essere l’ex di Soleil Sorge, l’imprenditore si è reso protagonista di un tira e molla con Sophie Codegoni, ora impegnata con Alessandro Basciano. Davide Silvestri ha rivelato che in realtà Gianmaria non avrebbe mai provato dei veri sentimenti ma che sarebbe stato mosso solo dalla voglia di apparire: “Non fa del male a nessuno, quindi fa bene anche a farlo. Però non credo che provi davvero… Per carità lei è una bella ragazza, quindi non credo sia uno sforzo fare finta con lei. Sono un po’ scettico su alcuni passaggi che ha fatto”.

Anche Jessica Selassiè concorda con Davide: “Da sempre le tempistiche sono state molto a sua sfavore. Per quanto uno voglia credergli, è una persona stupenda, ma questo crea difficoltà nel credergli”. Chi ci è andata già pesante è stata Sophie Codegoni che s è infastidita dopo aver sentito pronunciare dall’imprenditore determinate parole: “Ogni bacio è molto più bello di quello prima, hai sputato nel piatto dove hai mangiato, pessimo, per conquistarla ha detto che i loro baci sono un’altra cosa, ma puoi dire una frase del genere per conquistare una, ma ti prego che tristezza”, ha commentato.

La trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip è stata nuovamente una vera e propria arena di discussioni e scontri piuttosto forti. Non tutti però hanno dato il proprio contributo in merito alle questioni che hanno ravvivato la serata, come dimostrato dall’atteggiamento particolarmente distaccato di Gianmaria Antinolfi. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda lunedì 17 gennaio, l’imprenditore non ha infatti impressionato per argomentazioni o comunque contributi degni di nota, nonostante la serata sia stata come di consueto ricca di momenti interessanti e coinvolgenti. Da diverse settimane a tenere banco è il suo rapporto altalenante con Federica Calemme, ma nel corso della serata non sono arrivate novità o menzioni sullo stato di avanzamento della relazione.

L’unico momento che l’ha visto protagonista è stato unicamente quello della nomination dove ha deciso di fare il nome della coppia Valeria Marini-Giacomo Urtis. Il ragazzo campano ha spiegato che la scelta riguarda principalmente il comportamento e il suo rapporto con il chirurgo, per nulla decollato nel corso delle settimane. Dopo la diretta Gianmaria Antinolfi è stato coerente con l’atteggiamento avuto in puntata, dimostrandosi ancora distante da dinamiche piuttosto rilevanti. Secondo il parere del web i suoi malumori sarebbero dettati dalla possibilità di lasciare a breve la casa del Grande Fratello per questioni lavorative. La scelta sta probabilmente distraendo il ragazzo, preferendo quindi di estraniarsi dalle questioni che riguardano il programma. Nella prossima puntata verrà probabilmente chiarita la questione che riguarda il suo probabile abbandono, o magari ci sarà modo di argomentare sulle novità del suo rapporto con Federica Calemme.



