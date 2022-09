Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, nozze in vista?/ “Prima la convivenza poi…”

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: l’amore nato al GF Vip

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 6 e non si sono più lasciati. Dentro la casa di Cinecittà l’imprenditore si è avvicinato senza successo alla sua ex Soleil Sorge per poi scambiare una serie di baci appassionati con Sophie Codegoni. Tra loro, però, non ha funzionato. Le cose sono cambiate quando in casa è arrivata Federica, ex professoressa all’Eredità. Nonostante sia rimasta poche settimana dentro la casa, tra loro è nato un rapporto che procede a gonfie vele. “Chi non credeva alla nostra storia si sbagliava. Noi sapevamo che ci volevamo bene e a che avevamo voglia di continuare questa storia”, ha detto Federica Calemme sulle pagine di Mio. Tra coloro che dubitavano del loro amore c’era anche Sophie Codegoni, a cui Antinolfi augura ogni felicità al fianco di Alessandro Basciano.

Nella lunga chiacchierata sulle pagine di Mio, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno dichiarato che la loro storia non sopravviverebbe a un tradimento. Su Instagram, l’ex professoressa all’Eredità è apparsa con alcuni abiti da sposa: “Vorrei sposarmi. Ancora è troppo presto, ma nei miei piani c’è il matrimonio. Lo sposo? Se Gianmaria si comporterà bene sarà lui”, ha scherzato durante l’intervista. Antinolfi ha confermato che al momento il matrimonio non è nei loro piani: “Sono convinto che prima di sposarsi si debba convivere”. Infine i due hanno contestato che la passione tra loro non è scemata nel tempo: “C’è una complicità importante”.

