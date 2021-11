Gianmaria Antinolfi, gaffe al GF Vip/ Video: mette la mano dentro i pantaloni e…

Di Gianmaria Antinolfi si è parlato spesso in queste settimane per il suo rapporto con alcune donne della Casa del Grande Fratello Vip: Soleil Sorge prima e Sophie Codegoni poi. Eppure nelle ultime ore di Gianmaria si parla per un TikTok che lo vede protagonista e che sta facendo il giro del web. Nel filmato, Gianmaria sta facendo le pulizie quando, improvvisamente, si ferma e porta una mano al didietro, direttamente sotto i pantaloni. Qualche istante dopo tira fuori la mano e la annusa. Un’immagine che sul web ha scatenato l’ironia di tanti, ma anche qualche commento incredulo. C’è chi scrive: “Non ci credo, ditemi che è un fake!”, chi invece commenta con faccine disgustate e chi, ironicamente, scrive “Se non ti lecchi le dita godi solo a metà”.

Intanto proprio Gianmaria Antinolfi nelle ultime ore si è sentito male al Grande Fratello Vip. Pare che il gieffino abbia accusato febbre e mal di stomaco e per questo abbia deciso oggi di riposare un po’. Nulla di grave, eppure sul web è montata una polemica perché pare che i compagni d’avventura non abbiano avuto premura nei suoi confronti, nonostante le sue condizioni. In particolare su Twitter attaccano Sophie che, quando è stata male, è stata invece coccolata da Gianmaria in ogni modo. Al contrario l’ex tronista di Uomini e Donne non avrebbe mostrato interesse per le condizioni di Antinolfi.

Alla fine del pezzo il video con la gaffe di Gianmaria Antinolfi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Very Trash Italia (@very_trash_italia)

