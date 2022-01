Gianmaria Antinolfi/ Lascia il GF Vip e corre dalla “sua” Federica Calemme

Gianmaria Antinolfi pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip

Sembra proprio che questa sera, lunedì 31 gennaio, Gianmaria Antinolfi lascerà definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. L’imprenditore uscirà dal reality prima della finale per motivi di lavoro, come ha spiegato Gabriele Parpiglia nel corso di una puntata di Casa Chi: “Gianmaria doveva uscire con Manuel, era già tutto pronto, aveva già dato l’addio. Gianmaria è di fronte a un bivio: o il 31 gennaio lascia la Casa del Grande Fratello di sua sponte o il 31 gennaio continua il Grande Fratello, ma perde il lavoro. Erano 6 mesi di pausa e non c’è più aspettativa. L’ha tirata lunga. I termini che ha dato il suo datore di lavoro scadono il 31 gennaio”. Gianmaria ha rimandato il più possibile il suo addio per stare al fianco di Federica Calemme, ma visto che la ex professoressa dell’Eredità ha lasciato la casa venerdì scorso, l’imprenditore napoletano non ha più motivi sentimentali per rischiare di perdere il lavoro e restare nella casa del GF.

Soleil, lettera per Gianmaria Antinolfi/ Poi la promessa al GF Vip "Fuori ci vediamo"

Gianmaria Antinolfi pensa la futuro con Federica Calemme

Negli ultimi giorni, dentro la casa del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi ha spiegato come intenderà organizzarsi una volta tornato alla normalità: “Lunedì me ne vado e martedì vado diretto a Milano che devo lavorare, ho moltissimo lavoro arretrato. Però il week end me lo prendo, andrò a Parigi con Federica. Torno però per la puntata di lunedì, ma poi ci rivedremo direttamente in finale. Ho moltissimo lavoro, dovrò stare a Milano, non avrò tempo di tornare a Roma perle puntate”, ha riportato Biccy. Gianmaria avrà più fortuna con Federica Calemme, dopo la delusione d’amore vissuta con Sophie Codegoni? Federica sembra intenzionata a continuare la conoscenza fuori dalla casa del GF Vip. Appena tornata in possesso del suo telefono, la Calemme ha pubblicato una storia su Instagram mostrando il biglietto che le ha lasciato prima di varcare la porta rossa: “Già manchi… a lunedì! Grazie di tutto”, confermando quindi la sua intenzione a lasciare oggi la casa di Cinecittà.

LEGGI ANCHE:

Gianmaria Antinolfi lascia il GF Vip/ Deve tornare a lavoro: Federica Calemme...Qual è il lavoro di Gianmaria Antinolfi?/ Manager nel settore fashion e lusso

© RIPRODUZIONE RISERVATA