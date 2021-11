Gianmaria Antinolfi/ Nuova alleanza con Patrizia Pellegrino? (GF Vip)

Gianmaria Antinolfi: si confida con Patrizia Pellegrino

Negli ultimi giorni Gianmaria Antinolfi ha avuto modo di trovare una nuova confidente in Patrizia Pellegrino, entrata nella casa del Grande Fratello Vip lunedì 22 novembre. L’imprenditore napoletano ha confessato la sua frustrazione tra le liti perenni con Soleil Sorge e l’incapacità di trovare un punto di incontro con Sophie Codegoni. Inoltre i suoi sentimenti sono spesso stati criticati dalle concorrenti delle casa. La Pellegrino ha voluto sapere perché Gianmaria ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip: “Io faccio un lavoro che non mi annoia mai, ho fatto un sacco di viaggi. Ma poi ho avuto la possibilità di fare un esperienza del genere, in più un esperienza che non possono fare tutti e non una persona normale come me”, ha spiegato l’imprenditore. La Pellegrino esprime la sua ammirazione per il ragazzo che ha raggiunto grandi successi solo con le sue forze e le sue capacità.

Nuova intesa tra Gianmaria e Patrizia?

Gianmaria Antinolfi ha visto nell’arrivo di Patrizia Pellegrino la possibilità di farsi conoscere davvero per quello che è, senza i pregiudizi che ormai gli altri vip hanno su di lui: “Visto che mi sono guadagnato tutto da solo, quando ricevo un regalo abbasso la testa e dico grazie, perché sento di non meritarlo e mi sento in difficoltà”. In tono materno la nuova arrivata, lo ha invitato a vivere fino in fondo l’occasione che gli è stata data: “Non è vero che non hai fatto niente. Solo che hai privilegiato quelli intorno a te e tu ti sei messo nell’angolino. Divertiti, la vita è una sola”. Insomma sembra essere nata una nuova intesa dentro la casa del Grande Fratello Vip: come verrà accolta dagli altri inquilini?

