Gianmaria Antinolfi, nuovo “due di picche” da Sophie/ Quella “mano” che tiene vive le sue speranze

Gianmaria Antinolfi in nomination

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi è stato attaccato da molte concorrenti per il suo comportamento con le donne. L’imprenditore ha cercato di far capire la sua genuinità, non capendo perché tutti si accaniscono su di lui. Solo Katia Ricciarelli lo ha difeso dalle vip dicendo che se veramente lo trovano così irritante, dovrebbero semplicemente ignorarlo. Gianmaria ha avuto anche modo di parlare della sua famiglia e del difficile rapporto con il padre, che ha lasciato casa quando il ragazzo aveva solo 8 anni. La madre, invece, è stata sempre un punto di riferimento ma la persona più importante per lui è sicuramente sua sorella Alberta. In Love Boat, l’imprenditore ha potuto incontrare la sorella, senza riuscire a trattenere le lacrime. Gianmaria si trova ancora una volta in nomination con Carmen Russo e Soleil Sorge.

Gianmaria Antinolfi ci riprova con Sophie/ Lei lo rifiuta "fuori solo una scop*ta…"

Gianmaria Antinolfi: ennesimo due di picche da Sophie Codegoni

Nei giorni scorsi Gianmaria Antinolfi ha cercato nuovamente di avere un contatto con Sophie Codegoni, che però lo ha nuovamente respinto: “Io dico semplicemente che non mi piaci, non c’è coerenza. Mi dici sono qui soltanto perché ci sei tu poi ti chiedono chi vuoi che vada via e dici Sophie. Allora non sei qui solo perché ci sono io ma perché ci vuoi stare, dillo che ti piace questo mondo”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. Successivamente l’imprenditore ha cercato di ottenere qualche informazione in più su Sophie da Jessica Selassié. La principessa ha riportato quanto detto dalla modella ovvero che non sopporta alcuni suoi comportamenti e che, oltre all’attrazione fisica, non ha interesse nei suoi. Gianmaria si è giustificato ammettendo di non essere capace a dimostrare i suoi sentimenti, ma di aver agito solo guidato dal suo istinto.

LEGGI ANCHE:

Gianmaria Antinolfi Vs Francesca Cipriani/ "Voli business e dubbi sui flirt? Deluso!"Soleil Sorge attacca Gianmaria Antinolfi/ "Si finge Briatore, ma andava all'outlet"

© RIPRODUZIONE RISERVATA