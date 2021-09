Gianmaria Antinolfi senza microfono cosa rivela a Miriana Trevisan su Soleil?/ Lei commenta “Cose pesanti”

Dentro la casa del Grande Fratello Vip continua a tenere banco la passata relazione tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Nella puntata di lunedì scorso la ex naufraga dell’Isola dei famosi ha accusato l’imprenditore napoletano di aver avuto atteggiamenti che hanno sfiorato lo stalking. Le parole di Soleil non sono piaciute ad Antinolfi che dopo la diretta è parso intenzionato a lasciare la casa: “Me ne vado proprio, domani mattina mer ne voglio andare. Ha detto delle cose gravi, non voglio stare qua con lei”, ha detto ad Alex Belli e Aldo Montano. E ha aggiunto di voler prendere provvedimenti: “Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati. Questa è diffamazione”. Al momento sembra che Antinolfi abbia deciso di restare dentro la casa, dove ha continuato a parlare di Soleil.

Gianmaria Antinolfi al GF Vip: "Soleil si è fatta sco*are"/ Sophie lo zittisce!

GIANMARIA ANTINOLFI ELUDE I MICROFONI: COSA HA DETTO A MIRIANA TREVISAN?

Durante il daytime di ieri, 22 settembre, Gianmaria Antinolfi è stato visto parlare con Miriana Trevisan e Sophie Codegoni di Soleil Sorge, eludendo a un certo punto i microfoni. L’imprenditore si è avvicinato alla Trevisan e le ha detto qualcosa all’orecchio. Una rivelazione che ha lasciato senza parole la ex Velina. “Sai perché io rido?”, ha detto Antinolfi avvicinandosi di nuovo al suo orecchio. L’unica parola percepita dal video circolato online è “televoto”, riporta Fanpage. Le confessioni dell’imprenditore hanno stupito Miriana che ha commentato: “Speriamo non si sia sentita perché è pesante”. Antinolfi ha concluso: “L’ho detta solo a te questa cosa”. Dai video circolati sul web non è possibile capire completamente ciò che Gianmaria ha confidato alla coinquilina, ma non è da escludere che nella puntata di domani, venerdì 24 settembre, Alfonso Signorini affronti l’argomento con il diretto interessato.

Dayane Mello mollata per Belen per visibilità?/ Soleil smaschera Gianmaria Antinolfi

LEGGI ANCHE:

Gianmaria Antinolfi abbandona il Grande Fratello Vip?/ "Me ne voglio andare e querelare Soleil Sorge"

© RIPRODUZIONE RISERVATA