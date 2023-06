Gianmaria/ Da Sanremo alla collaborazione con Francesca Michielin: “Subito pensato a lei perché…”

Gianmaria al Tim Summer Hits per “festeggiare” un anno d’oro

Prosegue il momento magico per Gianmaria, pronto per il Tim Summer hits 2023 dopo il successo di Sanremo e la collaborazione con Francesca Michielin. “Disco Dance” è il titolo del brano realizzato con la cantautrice di Bassano del Grappa, un pezzo che sembra poter lasciare il segno in questa calda estate musicale. “Francesca ha dato alla canzone un bellissimo colore con la sua voce”, ha raccontato Gianmaria. “Quando ho scritto il testo, prendendo ispirazione dal luogo in cui sono cresciuto, ho pensato subito a lei che, come me, viene da una realtà vicina nella provincia di Vicenza”.

Una soddisfazione reciproca, come si evince anche dalle parole di Francesca Michielin, che sottolinea i punti di incontro con il giovane artista, nonostante la differenza generazionale. “La nostra collaborazione è stata una bellissima esperienza. Attraverso la musica siamo riusciti a scoprire di avere tanti punti in comune. Come me, anche lui viene da una realtà di provincia e questo ci ha permesso di entrare in sintonia da subito”, ha detto.

“E’ un brano che affronta temi attuali e che sento vicini, come la paura di non riuscire a trovare il proprio posto nel mondo o di non riuscire a cogliere l’attimo, l’occasione per scappare da ciò che ci fa sentire stretti”, ha continuato a spiegare Francesca Michielin a proposito della fruttuosa collaborazione con Gianmaria.

Per Gianmaria, come dicevamo, è stato un anno davvero magnifico. Dopo il successo tra le nuove proposte, la partecipazione più che onorevole tra i big di Sanremo, ora la Disco Dance con la Michielin. Per il cantante di Tutto o niente 2, Mamma Scusa e I suicidi, il futuro sembra più che mai roseo. Ricordiamo, inoltre, che nel 2021, Gianmaria era già stato tra i protagonisti di X Factor, dove aveva ricevuto parole di encomio da un giudice d’eccezione come Emma Marrone.

