“Gianmaria licenziato se non esce dal GF VIP entro il 31 gennaio”/ Parpiglia lancia la bomba a CasaChi

Ore calde, ma anche di riflessione, per Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello VIP. L’esperto Gabriele Parpiglia, ospite di Casa Chi, ha anticipato possibili scossoni in vista per il concorrente gieffino, alle prese con una decisione importante per il suo futuro: “Se non esce verrà licenziato…“, ha spiegato in sintesi il giornalista. “Il problema è che Federica è caduta tra le sue braccia. E adesso è arrivato ad un bivio: o lascia il Grande Fratello entro il 31 gennaio di sua volontà oppure continua il reality ma perde il lavoro, rimasto conservato grazie ai sei mesi di aspettativa”. Questo è quanto ricostruito da Parpiglia a proposito del futuro di Gianmaria Antinolfi, sempre più diviso tra la casa di Cinecittà e i suoi impegni nella vita reale, lontano dalle telecamere. Cosa deciderà il concorrente gieffino?

Gianmaria Antinolfi/ Dubbi su Federica Calemme: "Non mi dice che ha paura..."

Gianmaria Antinolfi lascia il Grande Fratello VIP a causa del lavoro?

Secondo Parpiglia, Gianmaria Antinolfi lascerà la casa del Grande Fratello VIP per evitare ripercussioni sul avoro. Salvo sorprese il simpatico concorrente gieffino prenderà una decisione definitiva a stretto giro, nonostante le numerose indecisioni lo abbiano portato a prolungare oltremodo ogni sua riflessione. “Non c’è più possibilità, doveva uscire con Manuel”, ha spiegato il famoso giornalista durante la puntata di Casa Chi. “Ora o sceglie la carriera dello spettacolo o viene licenziato in onda a mezzanotte del 31, questi sono i fatti. Ma al 99% esce, al momento”, ha ribadito con sicurezza l’esperto di tv e spettacolo. La parola ora passa al classe 1985 di Napoli: quando comunicherà la sua decisione?

Federica Calemme, dubbi su Gianmaria Antinolfi: flirt finito?/ "Non sono pronta…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

LEGGI ANCHE:

Mamma Gianmaria Antinolfi "da Belen voleva un figlio!"/ La rivelazione "Ho messaggi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA