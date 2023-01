Gianna Del Gaudio/ Giorgio Portera, consulente Antonio Tizzani: “Scena del crimine…”

Giorgio Portera, consulente di Antonio Tizzani, marito di Gianna Del Gaudio (uccisa nella sua abitazione di Seriate il 29 agosto 2016), è intervenuto ai microfoni di “Lombardia Nera”, trasmissione di “Antenna 3” condotta da Marco Oliva e andata in onda martedì 17 gennaio 2023. L’esperto, che ha preso la parola in collegamento audiovisivo, ha dichiarato: “A seguito delle due sentenze di primo grado, direi che è palesemente evidente che Tizzani sia innocente. Le indagini sono state eseguite esclusivamente nei suoi confronti e non vi sono dubbi sulla sua innocenza”.

Perplessità che, ha aggiunto il consulente Portera, “non c’erano nemmeno quando lavoravamo in sordina e non era in corso nessun processo ancora. Ringrazio la Corte di Brescia, che ci ha permesso di esporre in toto i nostri argomenti e ha scritto una sentenza molto chiara e lineare“. Antonio Tizzani, come sentenziato dai giudici, non ha ucciso la moglie Gianna Del Gaudio.

GIORGIO PORTERA: “GIANNA DEL GAUDIO? OPINIONE PUBBLICA NON CONVINTA DELL’INNOCENZA DI TIZZANI”

Successivamente, a “Lombardia Nera”, Portera ha precisato ulteriormente: “Io sono convinto dell’innocenza di Tizzani, questo è il mio ruolo. Per gran parte dell’opinione pubblica lui è ancora colpevole e questo fa un po’ tristezza. C’è l’assenza completa di tracce di sangue sui suoi vestiti: una scena del crimine come quella non può non lasciare tracce di sangue sui vestiti dell’assassino. Tizzani non aveva tracce di sangue lavato su di sé e non si è nemmeno lavato nella propria abitazione, in quanto in bagno non sono stati trovati segni ematici”.

Lui appena ha visto la moglie Gianna Del Gaudio a terra “ha urlato e chiamato i soccorsi e sono arrivati i carabinieri. Non ci sarebbe stato tempo di mettere a posto la scena del crimine. Ci sono molte persone che hanno toccato la scena del crimine, senza però lasciare impronte digitali: chi ha toccato indossava guanti in lattice, che non sono stati trovati nell’appartamento. Ce n’era solo un paio su una siepe a 600 metri dall’abitazione e conteneva un profilo di Dna ignoto. Su questi guanti si è ravvisata l’assenza completa del Dna di Tizzani”.











