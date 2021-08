Gianna Nannini, incidente prima del concerto a Borgia/ “Sono caduta dal letto”

Incidente per Gianna Nannini. La cantante ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram, allarmando i suoi fan. Nell’immagine, infatti, si mostra con un collare medico ma spiega subito cosa le è accaduto, tranquillizzando tutti. “Sono caduta dal letto”, annuncia la Nannini nel suo post, “Ma sto bene”, rivela immediata. Una brutta caduta, dunque, ma nulla di eccessivamente grave, tanto che domani sarà sul palco come previsto.

“Domani a Borgia ci sarò, non cancello. Il tour continua”, ha infatti concluso. La tappa in Calabria, prevista per questa sera, dunque, ci sarà nonostante l’incidente di poche ore fa. Nel breve filmato che la vede in auto, la Nannini sorride ai suoi fan, poi nell’immagine successiva si mostra durante una seduta dall’osteopata, volta a rimettersi in forma per affrontare il concerto.

Gianna Nannini, l’incidente non ferma il concerto a Borgia

Gianna Nannini, quindi, si prepara a salire sul palco per il nuovo concerto previsto oggi, 26 agosto, a Borgia, in Calabria. Non la ferma l’incidente di alcune ore fa, che la costringe oggi a portare un collare cervicale. Ricordiamo che il tour prende il titolo dal suo ultimo album “La differenza” e mostra le due anime musicali della cantante, quella melodiosa e quella rock.

Ricordiamo inoltre che il concerto evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze è stato posticipato al 28 maggio 2022 alla luce delle vigenti norme sui grandi eventi. Ancora disponibili i biglietti per partecipare al concerto di Gianna Nannini a Scolacium di Borgia questa sera, è possibile acquistarli attraverso il circuito TicketOne.

