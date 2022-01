Gianna Nannini: “Mi candido per la Presidenza della Repubblica”/ “Una donna al Colle”

Mancano meno di venti giorni al via dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica: sarà Gianna Nannini l’erede di Sergio Mattarella? Uno scenario impossibile, ma rilanciato probabilmente con goliardia dalla stessa cantante nel corso di una diretta video su Instagram: sì, lei sarebbe pronta a salire al Quirinale…

Ecco le parole di Gianna Nannini nel corso della breve sequenza: «Buongiorno. Colgo quest’occasione di una voce al femminile come presidente della Repubblica e mi candido ufficialmente alla presidenza della Repubblica italiana». Dichiarazioni che hanno mandato in estasi i suoi tantissimi fan, ma che difficilmente è da prendere sul serio…

GIANNA NANNINI SI CANDIDA AL QUIRINALE

Rocker più nota d’Italia e punto di riferimento della musica italiana, Gianna Nannini ha ironizzato sull’imminente elezione del capo dello Stato, promettendo una “disponibilità” ai grandi elettori chiamati in Parlamento il prossimo 24 gennaio 2022. C’è anche un messaggio più concreto però: la richiesta di una voce femminile al Colle. E molti partiti, infatti, da giorni valutano l’ipotesi di eleggere una donna per il dopo-Mattarella. Al 99,99% non sarà Gianna Nannini, tornando sul video citato in precedenza, ma le alternative non mancano:nel corso delle ultime settimane i nomi circolati sono tanti, alcuni più probabili di altri. Marta Cartabia, ministra della Giustizia, è tra le più apprezzate, ma non dimentichiamo le strade che porta a Maria Elisabetta Alberti Casellati, Rosy Bindi e Elisabetta Belloni. Insomma, ne vedremo delle belle…

