Gianna Nannini, regalo alla figlia Penelope “È arrivato Jolly”/ “Un fratellino per…”

È piuttosto raro che Gianna Nannini parli della sua vita privata, soprattutto di sua figlia Penelope. La cantante da questo punto di vista è anzi molto riservata e preferisce stare lontana da paparazzi e gossip. Eppure oggi un evento tanto bello quanto importante l’ha portata a decidere di condividere le sue emozioni su Instagram. Quì ha pubblicato lo scatto di due dolci cagnolini, due barboncini bianchi che scopriamo essere i suoi.

Il secondo però è appena arrivato ed è proprio un dono per sua figlia Penelope. La cantante svela però che la bambina ha fatto un gesto molto toccante per lei e ha deciso di chiamare il cagnolino proprio come il primo amatissimo cane da lei avuto molti anni fa. Un pensiero che ha toccato profondamente la Nannini, tanto da condividerlo sui social con i suoi tantissimi fan.

Gianna Nannini racconta il toccante gesto della figlia Penelope

“Penelope ha voluto chiamarlo Jolly, – ha esordito allora la Nannini su Instagram, pubblicando lo scatto dei suoi cagnolini – perché quando le cantavo le ninna nanne le raccontavo del mio primo ed unico cane prima di Cookie, un barboncino nero che si chiamava proprio Jolly.”, ha spiegato. E ha quindi concluso dichiarandosi molto felice: “Cookie è già felicissimo del suo nuovo fratellino e anche noi!” Ricordiamo che Penelope è l’unica figlia di Gianna Nannini: la bambina è nata il 26 novembre del 2010 e oggi ha quindi 11 anni. La cantante l’ha avuto quando aveva 56 anni grazie all’inseminazione artificiale, senza ricorrere alla fecondazione eterologa. Oggi è la gioia più grande della sua vita.

