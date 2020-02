Gianna Nannini, Sanremo 2020/ Super ospite all’Ariston con “La differenza”

La cantante italiana Gianni Nannini è stata invitata al 70esimo Sanremo, una delle edizioni storiche e più attese del Festival della Canzone Italiana. Gianna ha più volte calcato il palco come concorrente in gara ma stavolta lei avrà il ruolo di ospite a seguito dell’invito di Amadeus, padrone di casa della attuale edizione. Sul palco Sanremese la Nannini porterà il suo ultimo inedito appena uscito, La differenza, dell’ultimo album e un mix dei suoi maggiori successi. C’è grande attesa per la sua performance sul palco dell’Ariston: lei è una delle rockstar italiane più amate in tutto il mondo e ci saranno milioni di telespettatori incollati allo schermo per assistere alla sua esibizione, che infiammerà il pubblico presente in teatro ma non solo. I suoi concerti registrano sempre il tutto esaurito e prossimamente farà tappa in mezza Europa…

GIANNA NANNINI SUPER OSPITE A SANREMO 2020

Gianna Nannini, la rocker italiana più importante della storia musicala nostrana, ha appena annunciato un tour intenazionale che la vedrà impegnata da maggio in Paesi come il Lussemburgo e la Germania. A seguito dell’annuncio sono partite le indescrezioni e le domande dei giornalisti sulla vita privata della cantante che non ha mai nascosto di essere anarchica e lesbica. Da tempo la cantante vive a Londra con la compagna, Carla, e con la loro figlia, Penelope, avuta da Gianna. Ma una tappa molto importante sarà quella dello stadio Artemio Franchi di Firenze, come recentemente confessato a Domenica In: “Io lo sento sempre il brivido, soprattutto quando faccio le canzoni. Il brivido è il tocco che fa la differenza. Se sento il brivido, significa che la canzone arriva e la posso comunicare anche agli altri. Lo stadio Artemio Franchi fa venire i brividi perché siamo in Toscana e a Firenze c’è la mia vita e la mia storia. Ci scappavo di casa a Firenze! Ho tante energie lì che si sviluppano nei miei ricordi, ma soprattutto nell’attualità e nel futuro. Firenze è una città rock, piena di club dove si fa musica dal vivo. Per me è una seconda Nashville, per questo l’ho scelta”.

