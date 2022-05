Gianna Nannini sbotta a The Band/ “Solo cover, ecco il caz*o di problema dei talent”

Gianna Nannini è stata uno dei giurati di The Band, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti che ha visto sfidarsi una serie di band. Proprio durante la finale di ieri, 20 maggio, la cantante si è lasciata andare ad un commento che ha creato qualche imbarazzo al conduttore Carlo Conti. In particolare la Nannini ha dato il suo giudizio all’esibizione della JF Band, gruppo affidato a Federico Zampaglione, concludendo in modo piccato. La band si è esibita in “Due destini”, canzone proprio dei Tiromancino di cui Zampaglione è frontman, e la Nannini non è riuscita a trattenere un giudizio più in generale sui format e sul fattore cover, a cui viene data una forte importanza in tutti i talent.

Gianna Nannini critica The Band in diretta: la reazione di Carlo Conti

Questo il commento piccato di Gianna Nannini a The Band: “Mi sembra che il destino di questo programma e delle band sia quello di fare delle cover e questo impedisce di capire la personalità della band, come tutti i ca**o di talent anche questo ha tale problema. Come si fa a crescere, maremma?”. Parole che hanno creato un po’ di imbarazzo in diretta, anche se Carlo Conti non si è fatto sorprendere troppo dalla critica al programma della giurata ed è anzi andato avanti nella conduzione senza ribattere o appuntare, ricordando solo che proprio la puntata finale avrebbe dato l’occasione a tutte le band in gara avranno di portare sul palco un inedito.

