Gianni Cuperlo/ “Pd, serve un nuovo Ulivo. Le battaglie sociali non bastano”

Il Partito Democratico deve evolversi, serve un progetto di Paese come fece l’Ulivo: non ha dubbi Gianni Cuperlo. Intervistato da La Stampa, l’ex presidente dem ha sottolineato che Elly Schlein ha portato una ventata di speranza al Nazareno, come dimostrato dalla generazione più giovane nelle piazze e nelle feste: “Ha ricucito con alcuni ambienti e ha curiosità e ambizione per governare il pluralismo del Pd col massimo dell’ascolto e naturalmente col diritto a compiere scelte che da quell’ascolto derivano”.

Cuperlo si è poi soffermato sul salario minimo, una delle principali battaglie del mondo dem: “L’ipocrisia del governo è scandalosa. Sotterrano la sofferenza, la cancellano alla vista, ma tre milioni e mezzo di donne e uomini lavorano per salari sotto la soglia della dignità. Una larga maggioranza del paese questa legge la vuole. Loro temono di perdere qualche consenso. Il risultato è che stanno perdendo la faccia. Nessun rinvio, per noi il parlamento può restare aperto tutto agosto e votare una legge di civiltà”.

L’analisi di Gianni Cuperlo

Gianni Cuperlo ha invocato un’unione delle forze del lavoro, della cultura, degli intellettuali per uno scontro tra visioni alternative del futuro. Una riflessione sulla tenuta del governo Meloni: “C’è un vento di destra come ha scritto il direttore del vostro giornale. Quei casi sono segno della loro arroganza e inadeguatezza. Per altro, su questa destra è tempo che la riflessione scavi in profondità. Loro sommano filoni distinti, dal conservatorismo tradizionale al populismo reazionario, dal nazionalismo al corporativismo, fino a una irrazionalità anti-scientifica e all’esercizio del controllo più rigido sui mezzi d’informazione”. Compito del Pd è contrapporre un’idea forte del futuro, secondo Cuperlo i dem sono sul sentiero giusto: “Poi so che non basta, perché un’alternativa è vincente se ritenuta credibile e per esserlo deve accompagnare a forti battaglie sociali una riscossa etica, un’immagine coinvolgente del Paese che si ha in mente. Al fondo l’Ulivo fu questo e non è un caso che vinse”.

