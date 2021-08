Gianni Ippoliti “ubriaco alla guida”/ Ma è una bufala: “Annamo bene! Fake news”

Anche Gianni Ippoliti, volto noto del piccolo schermo, si è ritrovato suo malgrado alle prese con una fake news che lo riguarda e che ha prontamente smentito attraverso il suo profilo Instagram. Il riferimento è ad un titolo “clickbait” relativo ad un articolo pubblicato su un sito web lo scorso 17 agosto e che titola: “Gianni Ippoliti in vacanza, “alza il gomito” e si mette alla guida”, invogliando a leggere la news con tanto di “Foto”.

In realtà, come spesso accade, non è come sembra ed il diretto interessato ha voluto pubblicamente smentire la bufala che lo vorrebbe ubriaco alla guida di una vettura, trasformandolo così in una persona pericolosa per se stessa e per gli altri. Nulla di più lontano dalla realtà dei fatti, come spiegato dallo stesso Ippoliti che, sgomento, ha commentato: “Annamo bene, annamo proprio bene! Ovvero come commentare la foto di un’auto storica titolando che il guidatore ha bevuto”. A parlare ancora più chiaro è uno degli hashtag usati dal conduttore e scrittore e che riassumono la notizia pubblicata online: “fake news”.

Gianni Ippoliti e la verità sulla foto in auto

Fa sorridere leggere nelle primissime righe dell’articolo in cui si sostiene che Gianni Ippoliti fosse ubriaco alla guida di un’auto, una sorta di ramanzina per qualcosa che nella realtà dei fatti non è mai accaduto: “Non si deve guidare dopo aver bevuto, neanche e soprattutto in vacanza. Ma Gianni Ippoliti sembra non voler sentire ragioni”. Dopo un accurato resoconto della carriera professionale di Ippoliti, l’attenzione si concentra sul Ferragosto vissuto dallo stesso.

Lo scorso 15 agosto, nel giorno festivo Gianni postava una foto sul suo profilo Instagram che lo immortalava a bordo di una vettura, una Fiat 508 Balilla mentre porta con sè una botte di vino. “Pasqua con chi vuoi, Ferragosto con chi puoi”, ironizzava Ippoliti. Ma qualcuno avrà evidentemente preso alla lettera la foto ironica optando per un articolo contenente una vera e propria bufala. Tra i commenti all’ultimo post di Gianni c’è chi ha deciso di prenderla ironicamente, commentando a tono e chi invece ha sperato che il titolo postato da Ippoliti fosse solo uno scherzo (di cattivo gusto).

