Chi era Gianni Minà e com’è morto: il giornalista si è sposato due volte

Giornalista di grande spessore e conduttore, Gianni Minà è un volto iconico della televisione italiana. Ci ha lasciati il 27 marzo 2023, presso la clinica Villa del Rosario a Roma, dopo una breve malattia cardiaca. Nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di lavorare e di impegnarsi per le cause in cui credeva. La sua scomparsa è stata un duro colpo per il mondo del giornalismo e per tutti coloro che lo avevano ammirato e stimato.

Dietro la figura pubblica del giornalista e conduttore televisivo, c’era un uomo profondamente legato alla sua famiglia. Gianni Minà si è sposato due volte e ha avuto tre figlie. La prima moglie è stata Georgina Garcia Menocal: i due sono convolati a nozze con una cerimonia riservata e ha portato alla nascita di una figlia, Marianna, che oggi ha 48 anni. La loro relazione si è poi conclusa negli anni ’80.

Gianni Minà e la seconda moglie Loredana Macchietti: un amore che ha portato due figlie

La seconda moglie di Gianni Minà è stata invece la regista Loredana Macchietti, con cui ha avuto le figlie Francesca e Paola, che oggi hanno rispettivamente 25 e 23 anni. Una relazione, ancora una volta, molto riservata, di cui si conosce poco, se non che è durata fino alla fine dei giorni del noto giornalista. In un’intervista rilasciata a Fanpage anni fa, Gianni Minà parlava così della sua famiglia allargata: “Mi posso ritenere soddisfatto, avendo anche tre meravigliose figlie femmine e una donna che amministra le mie trovate, le mie idee, perché io sono confusionario, voglio fare tutto e anche niente.” Questa sera, 24 agosto 2024, Gianni Minà sarà ricordato nel nuovo appuntamento di Techetechetè, attraverso il suo celebre programma, oltre che di successo, Blitz.