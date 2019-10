Gianni Morandi stuzzica Anna Dan/ “Lei mi fotografa, io invece guardo una gnocca!”

Gianni Morandi colpisce ancora. Il cantante è sempre super social e continua a pubblicare scatti che mostrano ai fan la sua quotidianità. La fotografa ufficiale è sempre lei: la sua compagna Anna Dan. Stavolta però il cantante si fa beffa di lei e, accanto al nuovo scatto postato su Instagram, posta una didascalia che ha scatenato un bel po’ di commenti. “Anna mi fotografa e non si accorge che sto guardando una gran gnocca… #milano #fotodianna” scrive il cantante. Lo sguardo, in effetti, non è puntato all’obiettivo o, quantomeno, sulla persona che lo sta fotografando ma altrove. Stava dunque davvero guardando un’altra donna? Si chiedono i tantissimi fan di Morandi che, nello scatto, sorride divertito.

Gianni Morandi e la “gnocca”: parla il web

Ed ecco che piovono commenti. Lo scatto di Gianni Morandi e ancor più il suo messaggio suscita l’ilarità di molti. “Gianni, lo sappiamo tutti che la gnocca che guardi si chiama Anna” scrive una follower; “Sicuramente ti riferisci alla fotografa”; “Bugiardo, stai guardando la gnocca che ti sta fotografando”, scrive ancora un’altra fan del cantante. Non mancano anche quelli divertiti di alcuni volti noti, come Bianca Atzei. Intanto ricordiamo che Gianni Morandi sarà domani ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per una nuova e interessante intervista. E anche in questo caso, sicuramente non mancherà un cenno alla sua inseparabile compagna Anna Dan. Non ci resta che attendere domani per scoprirlo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA