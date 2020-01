Gianni Morandi tifa Sardine?/ Post celebrativo, web in rivolta “torni a cantare!”

Gianni Morandi lancia un vero e proprio messaggio politico attraverso i suoi canali social. Lo fa con un post chiaro ed inequivocabile, ovvero con delle Sardine che sembrano proprio voler strizzare l’occhio al nuovo Movimento politico. Il tutto è avvenuto poche ore fa, all’indomani delle elezioni regionali che si sono svolte in Emilia Romagna. La consultazione si è conclusa con una vittoria del Presidente del Partito Democratico uscente, che si è ricandidato per il centrosinistra, Stefano Bonaccini, che ha avuto la meglio contro Lucia Borgonzoni, candidata della Lega Nord. Dal punto di vista politico è stato un duello appassionante, con il primo che ha conquistato il 51,4% mentre la seconda il 43,6%. E a voler esternare le proprie sensazioni sulle elezioni in Emilia Romagna, è stato il cantante bolognese Gianni Morandi. L’artista ha appunto pubblicato delle sardine colorate, condividendole con la propria fan-base. L’immagine ha riscosso un certo consenso, ma anche alcune critiche che ovviamente non sono mancate. Qualcuno ha infatti scritto stizzito a Gianni Morandi, invitandolo a pensare alla musica e a lasciar fuori la politica dalle sue pagine social. “Meglio che torni a cantare”, gli hanno detto alcuni utenti infastiditi.

