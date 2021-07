Gianni Nazzaro/ “Gigi D’Alessio mio erede? La peggiore offesa. Ranieri invece…”

Gianni Nazzaro, star degli anni Settanta e Ottanta, ha parlato del momento difficile che sta vivendo nel mondo dello spettacolo, in una lunga intervista al settimanale Nuovo. Oggi, a 72 anni, Nazzaro non riesce a trovare il suo spazio, rispetto ad altri colleghi della sitasse generazione. Sulle pagine di Nuovo, il cantante ha puntato il dito contro alcuni colleghi e non solo. Secondo Gianni Nazzaro qualche dirigente televisivo avrebbe messo il veto sul suo nome a vantaggio di colleghi meglio “raccomandati”. L’artista napoletano ha poi duramente criticato i cantanti che si sono reinventati, tra cui Renato Zero, Loredana Bertè e Pupo, “un opinionista senza opinioni” al Grande Fratello Vip. Inoltre ha rimarcato che Gigi D’Alessio non è il suo erede: “Questa presunta eredità è la peggiore offesa che mi possa fare perché non riconosco in D’Alessio valori artistici o umani”.

Gianni Nazzaro e la moglie Nada/ “A casa è servito e riverito come un bambino...”

Gianni Nazzaro critica Gianni Mornadi e Massimo Ranieri

Gianni Nazzaro si è anche lamentato di non aver ricevuto alcuna solidarietà nei periodi più bui della sua carriera: “Morandi non mi ha mai invitato in un suo show in televisione e Massimo Ranieri è stato altrettanto indifferente. Eppure qualcosa mi deve visto la canzone Perdere l’amore”. Con il celebre brano Ranieri ha vinto il Festival di Sanremo nel 1988, ma l’anno prima era stata presentata da Gianni Nazzaro che era stato ritenuto non idoneo. Il cantante ha voluto lodare due colleghe che stima molto: Iva Zanicchi e Orietta Berti, molto spiritose e genuine. Per quanto riguarda la vita privata, da qualche anno Gianni Nazzaro si è ricongiunto con l’ex moglie Nada Ovcina. I due sono stati sposati dal 1971 al 1976. Il matrimonio è finito quando il cantante si è legato all’attrice e modella francese Catherine Frank, sposata nel 1978. Dopo l’addio alla Frank, dalla quale ha avuto due figli, Gianni Nazzaro si è riconciliato con Nada.

LEGGI ANCHE:

Nada Ovcina, moglie Gianni Nazzaro/ Ai domiciliari per furto: "È un fraintendimento"GIANNI NAZZARO, MOGLIE ARRESTATA PER FURTO/ Ai domiciliari per un Hoverboard

© RIPRODUZIONE RISERVATA