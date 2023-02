Giappone, sfera di metallo misteriosa sulla spiagga/ “È quella di Dragon Ball”

Il mistero della sfera sulla spiaggia

Mistero in Giappone, dove sulla spiaggia di Enshu è comparsa una strana sfera di ferro. Non si conosce l’origine dell’enorme pallone ma inevitabilmente il pensiero è volato a quanto accaduto solo poche settimane fa negli Stati Uniti, quando sul cielo a stelle e strisce sono comparsi due palloni spia cinesi. Le nuove tattiche di spionaggio potrebbero essere alla base del misterioso oggetto rinvenuto sulla spiaggia, ma non mancano anche altre ipotesi.

Secondo qualcuno, la sfera potrebbe essere legata agli avvistamenti Ufo. L’oggetto misterioso, però, è anche al centro di un’altra teoria, certamente più divertente, che riguarda… Dragon Ball! Il famosissimo cartone animato, nato in Giappone ma amatissimo in tutto il mondo, è legato ad un’immagine: quella delle sette sfere del drago, oggetti magici. Ecco allora che per qualcuno, è stato semplice ipotizzare un collegamento – ovviamente fantasioso – tra le due cose. Secondo alcuni giapponesi, il pallone sarebbe la prova che Dragon Ball esiste.

Dragon Ball, ufo e non solo

La sfera di ferro ritrovata sulla spiaggia di Enshu, in Giappone, non sarebbe però pericolosa. Il pallone, infatti, non sta per esplodere. Gli esperti, attraverso un esame a raggi X, hanno scoperto che dentro è vuota: non è dunque una bomba. La scoperta ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla popolazione che vive vicino alla spiaggia di Enshu: nonostante la certezza che non sia nulla di pericoloso, resta comunque un grande punto interrogativo su cosa rappresenti quell’enorme pallone.

Tante le ipotesi e teorie degli utenti sui social, dopo la pubblicazione del video dell’enorme sfera apparsa sulla spiaggia giapponese. C’è chi sostiene che la sfera sia la dimostrazione dell’esistenza di Dragon Ball, ipotesi sicuramente più divertente, mentre per altri sarebbe la prova dell’esistenza degli Ufo. E se invece si trattasse di una strategia cinese per spiare il governo giapponese, come accaduto negli Stati Uniti? La sfera, che sulla superficie ha due maniglie, potrebbe essere solamente una boa di ormeggio che si è staccata, finendo sulla spiaggia.

