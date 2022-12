Gigi Campanile, compagno Dolcenera/ “Ci apparteniamo in maniera indissolubile”

Gigi Campanile, chi è il compagno di Dolcenera

Dolcenera, al secolo Emanuela Trane, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 20 dicembre, di Oggi è un altro giorno. La cantante di Galatina è legata al compagno Gigi Campanile, più vecchio di lei di 7 anni, che è anche suo manager. I due stanno insieme da più di venticinque anni e si sono conosciuti su una spiaggia quando la cantautrice aveva appena diciotto anni e lui venticinque: “Estate, io lo vedo sotto l’ombrellone, pantaloni bianchi e zainetto: legge Proust e ogni tanto lascia il libro per giocare a pallone. Mi presento, allungo il braccio per comunicargli che l’avevo scelto. Mi prende la mano e me la tiene”, ha svelato la cantante a Vanity Fair. Gigi, negli anni successivi, si laurea in Legge e comincia a lavorare come avvocato, oltre a diventare il manager della sua compagna. Tra i due, l’amore dura da 26 anni e “il gioco è questo: io non mi contengo e lui cerca di contenermi”, ha raccontato la cantante.

Gigi Campanile e Dolcenera insieme da 26 anni

In una intervista a Vieni da Me, Dolcenera ha spiegato che non è sempre stato tutto rose e fiori nella loro relazione: “In realtà è un casino perché lavorando insieme è difficile mettere in primo piano la vita di coppia rispetto alla vita lavorativa”. Ma nonostante tutto i due sono sempre rimasti insieme: “Ci apparteniamo in maniera indissolubile dal lontano Medioevo. Pur cristiana e molto concreta, credo nella reincarnazione e nell’esistenza di più vite. E c’è pure chi ci ha visti insieme nel passato”, ha spiegato Dolcenera a Vanity Fair. Dolcenera ha raccontato che Maurizio Costanzo ha definito il suo Gigi Campanile “un cavaliere che ha dovuto sopportarmi per 23-24 anni”. La coppia non ha avuto figli.

